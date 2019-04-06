В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

20:11

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат. В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно.

Речь идет о производстве по коду ОКВЭД «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». В эту группировку входят:

- гражданские и военные самолеты;

- вертолеты;

- беспилотные летательные аппараты;

- комплектующие для самолетов и вертолетов;

- искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки;

- стартовые комплексы для ракетной и космической техники;

- межконтинентальные баллистические ракеты.

Выпуск по этим статьям стал резко снижаться с июля 2018 года, следует из данных Росстата. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь—февраль производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.

Одной из причин спада могло стать намерение США запретить поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, из-за чего производителям пришлось заменять компоненты отечественными или из стран Юго-Восточной Азии, предположил в беседе с РБК создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «Российские производители вынуждены перестраиваться на других поставщиков, пересматривать ранее утвержденные проекты, что вызывает задержки и спад производства из-за невозможности прямой замены в ряде случаев», — пояснил Егоров.

Во-вторых, производство космических аппаратов — многолетний процесс. «Если в прежние годы завершились начатые ранее крупные проекты, то сейчас, видимо, наступил перелом», — отметил Егоров.