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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

20:11 6.04.2019

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат. В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно.

Речь идет о производстве по коду ОКВЭД «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». В эту группировку входят:

- гражданские и военные самолеты;
- вертолеты;
- беспилотные летательные аппараты;
- комплектующие для самолетов и вертолетов;
- искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки;
- стартовые комплексы для ракетной и космической техники;
- межконтинентальные баллистические ракеты.

Выпуск по этим статьям стал резко снижаться с июля 2018 года, следует из данных Росстата. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь—февраль производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.

Одной из причин спада могло стать намерение США запретить поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, из-за чего производителям пришлось заменять компоненты отечественными или из стран Юго-Восточной Азии, предположил в беседе с РБК создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «Российские производители вынуждены перестраиваться на других поставщиков, пересматривать ранее утвержденные проекты, что вызывает задержки и спад производства из-за невозможности прямой замены в ряде случаев», — пояснил Егоров.

Во-вторых, производство космических аппаратов — многолетний процесс. «Если в прежние годы завершились начатые ранее крупные проекты, то сейчас, видимо, наступил перелом», — отметил Егоров.

Темы: Авиастроение, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
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07.04.2019, 02:04
Гость: Евгений В

Ни какой неожиданности в этой новости нет.
Статья еще одно доказательство, что в обещанный Рай мы точно не улетим, только в АД, для дороги в который и армейских ракет достаточно
07.04.2019, 00:56
Гость: Династия

Надо сынка Рогозина на прорыв поставить. Он сейчас безработный, да и награды что то значат
07.04.2019, 00:38
Гость: какое имя-всё равно не опубликуете

всё бряхня про рост и выпуск, это сделано в СССР. При этом гебнявом только адаптировали к существующей промбазе и современному материаловедению....
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