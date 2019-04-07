]]> ]]>
Главная В России Новости

«Мы — не шелупонь!»:жители Архангельска вышли на несанкционированный митинг

14:49 7.04.2019

В Архангельске люди вышли на несогласованный протест против строительства мусорного полигона в Шиесе. Они скандируют «Мы здесь, власть!» и «Шиес не сдадим» и требуют от губернатора выйти к ним. На площадь вышли около 10 тысяч человек.

Фото из соцсети

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов потребовал от МВД зачистить площадь от митингующих.  В город прибыл ОМОН из Вологды. Митингующие объявили о начале бессрочной акции. Говорят, будут с палатками дежурить на центральной площади Ленина, пишут "Аргументы недели".

"Позор! Позор! Позор!", - скандирует толпа. А затем начинает в очередной раз кричать про отставку губернатора Игоря Орлова. 

Губернатор Архангельской области Орлов общается со своими избирателями очень образно :«Я знаю, что я делаю, и я знаю, что я прав! Я двадцать с лишним лет прожил здесь, у меня здесь дети родились, а всякая шелупонь, которая есть никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем»

Полиция Архангельской области заявляет, что не будет применять силовые акции по отношению к митингующим и просит мирно разойтись. А затем полицейские решили покинуть площадь. 

Темы: Архангельск, Акции протеста и демонстрации в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.04.2019, 23:59
Гость: Арашукоабызовщина и цеповязовщина!

Каждый россиянин, голсующий за кандидатов от партии Единая Россия, голосует против себя, против своих детей, против страны и против народа! ...
07.04.2019, 23:29
Гость: В.В.

Непонятно, почему мусорные свалки надо создавать на севере? Там ведь мусор разлагается гораздо дольше по времени. Лучше всего это делать на юге в пустыне, в Калмыкии есть такие места. А если на севере, тогда уж лучше на Таймыре или на Земле Франца-Иосифа.
07.04.2019, 23:00
Гость: "Мы - не шелупонь!" - это смотря с чьей колокольни...

"Источнику власти" понять бы уж надо:
Общаться с народом не зря губернатор
Себе позволяет таким языком, -
Не им "избирается" он, а "царём"!
Все комментарии (35)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.