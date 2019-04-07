«Мы — не шелупонь!»:жители Архангельска вышли на несанкционированный митинг

14:49

В Архангельске люди вышли на несогласованный протест против строительства мусорного полигона в Шиесе. Они скандируют «Мы здесь, власть!» и «Шиес не сдадим» и требуют от губернатора выйти к ним. На площадь вышли около 10 тысяч человек.

Фото из соцсети

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов потребовал от МВД зачистить площадь от митингующих. В город прибыл ОМОН из Вологды. Митингующие объявили о начале бессрочной акции. Говорят, будут с палатками дежурить на центральной площади Ленина, пишут "Аргументы недели".

"Позор! Позор! Позор!", - скандирует толпа. А затем начинает в очередной раз кричать про отставку губернатора Игоря Орлова.

Губернатор Архангельской области Орлов общается со своими избирателями очень образно :«Я знаю, что я делаю, и я знаю, что я прав! Я двадцать с лишним лет прожил здесь, у меня здесь дети родились, а всякая шелупонь, которая есть никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем»

Полиция Архангельской области заявляет, что не будет применять силовые акции по отношению к митингующим и просит мирно разойтись. А затем полицейские решили покинуть площадь.