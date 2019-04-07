Матвиенко назвала лучшими годами своей жизни время работы в команде Путина

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала время работы в команде президента РФ Владимира Путина лучшими годами в ее жизни, отметив при этом сложность и насыщенность этих лет. Об этом она сказала в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к ее 70-летию.

"Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича [Путина] и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными", - поделилась она своими впечатлениями от работы под руководством российского президента.

Матвиенко также отметила уровень доверия со стороны Путина.

"Если он человека приглашает в команду, то это значит, что он ему доверяет, это его принцип", - приводит слова председателя Совета Федерации ТАСС.