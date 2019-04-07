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Матвиенко назвала лучшими годами своей жизни время работы в команде Путина

09:49 7.04.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала время работы в команде президента РФ Владимира Путина лучшими годами в ее жизни, отметив при этом сложность и насыщенность этих лет. Об этом она сказала в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к ее 70-летию.

"Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича [Путина] и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными", - поделилась она своими впечатлениями от работы под руководством российского президента.

Матвиенко также отметила уровень доверия со стороны Путина.

"Если он человека приглашает в команду, то это значит, что он ему доверяет, это его принцип", - приводит слова председателя Совета Федерации ТАСС.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.04.2019, 19:03
Гость: При

этом "лимон" в месяц, да плюс льготы, доплаты и мат. помощь на лечение.
07.04.2019, 18:26
Гость: Не ужель простым россиянам так интересно,

+Об этом она сказала в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к ее 70-летию.+

Не нравится не смотрите, не читайте. Не заставляет никто.
А что Валентина Матвиенко высокопоставленная чиновница.,третье лицо в государстве никто не отрицает.
07.04.2019, 18:21
Гость: сын-бизнесмен

Википедия пишет - российский бизнесмен, долларовый миллиардер (на 2009 год, но в авторитетные списки миллиардеров не попадал),
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