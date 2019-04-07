Новый сезон откроется новыми штрафами за теплицы, шашлыки и автомобили

17:15

Государство заботливо приготовило своим гражданам линейку штрафов за нарушение правил «дачного и природного поведения»

Весна уже вовсю, а лето коротко. Поэтому граждане России и относятся рачительно к каждому теплому деньку, проводя его на даче, или, что называется, «на природе» - на речке или в лесу.

Фото с сайта mosfud.ru

Однако если еще недавно сделать это можно было без особых хлопот, то теперь бдительное государство норовит подпортить и даже такое недолгое наше летнее времяпрепровождение. Причем не только в местах общего пользования, но и в наших же собственных владениях.

Теплицы

Если вы задумали поставить теплицу, чтобы и летом поесть свежих (и постоянно дорожающих, между прочим) овощей, и на зиму заготовить, то следует быть очень внимательным – ваше строение может попасть под штраф.

Во-первых, для теплицы, которая оборудована подачей воды и стоит на отдельном фундаменте, с вас потребуются документы. Как за дом или за гараж, поскольку такое строение приравнивается к капитальным и облагается налогом. Нет документов – деньги на бочку! Причем не малые: от 10 тысяч рублей и выше.

Следует учесть также, что некоторые земли сельскохозяйственного назначения разделили на огородные и садовые, при этом теплицу разрешено строить только на садовых участках. Не абсурд ли?

Впрочем, если вы не гигантоман и теплица у вас простейшая - каркас, обтянутый пленкой, - то волноваться нечего.

Однако если вы, выполняя завет партии «Единая Россия», плодитесь и размножаетесь на благо родины и хотите прокормить всю свою большую семью, построив настоящую «фундаментальную» теплицу, не нарушая КОАП (Кодекса административных правонарушений), то помните, что:

Во-первых, она должна стоять не абы где, а в строго противопожарном месте - в 10 метрах от деревянных построек, 8 метрах от деревянных, покрытых негорючим материалом, или в 6 метрах от построек из негорючих материалов.

Кроме того, существуют и санитарные нормы: не ближе 1 метра до границы соседнего участка и не ближе 5-ти метров до проезда или общей улицы.

И еще: нельзя при возведении теплицы повреждать плодородный слой почвы, а также бросать ваше сооружение, захламляя тем самым свой участок. КОАП предусматривает за это хоть и небольшие, но все-таки штрафы: 1-5 тысяч рублей.

Особенно стоит предупредить дедушек и бабушек, которые собираются сбывать излишки с сада-огорода. С марта 2019 года для такого случая вы обязаны будет зарегистрироваться как ИП (индивидуальный предприниматель) или купить патент. А затем оплатить в последующем налог с продажи и еще внести в государственную казну налог на землю промышленного назначение по повышенной ставке - вместо 0,3% - 1,5% от кадастровой стоимости земли.

Кроме того, если вы не сделаете этого, за свою коммерческую деятельность вам предстоит еще и оплатить штраф 500-2000 рублей.

Теперь перейдем к природе, на которой до недавних пор российскому гражданину было вольно испечь шашлык и употребить его под алкогольный напиток. не оглядываясь по сторонам.

Шашлыки

Теперь на страже вашего шашлыка стоит сам МЧС. Стоит вам неправильно подготовить место для костра, плохо обратиться с огнем ли оставить его без присмотра, вас ожидает штраф 2-5 тысяч рублей.

И это правильно, если учесть, сколько каждый год гибнет в огне домов, лесов, полей и всякой живности, включая человеческую.

Чтобы избежать недоразумений и штрафов, следует запомнить такие правила.

Во-первых, нужно очистить место для костра и вырыть яму в 0,3 метра глубиной (или подготовить спец площадку из негорючих материалов).

Во-вторых, сделать противопожарную полосу радиусом в 0,4 метра от площадки.

В-третьих, в радиусе 2-х метров вокруг очага не должно быть ни травы, ни кустарника, ни деревьев, а ближе 5-ти метров – никаких строений, в том числе и дачных. Кустарники и деревья должны находится не ближе 10 метров.

Эти правила написаны для приготовления шашлыка на мангале, а вот если огонь открытый, то они намного жестче: 25 метров от зданий и 50 метров от деревьев при сжигании мусора и разведении костра в железной бочке, а также 50 метров от здания и 100 метров от деревьев, если вы пользуетесь открытым кострищем.

Но и это еще не все! Запрещено разводить какой бы то ни было огонь, если по вашему региону объявлен строгий противопожарный режим или если скорость ветра достигает выше 10 метров в секунду, или на участке растут хвойные деревья, или объявлено штормовое предупреждение, или ваш участок расположен на торфянистых землях.

Машины

С машинами тоже все не слава богу. Мы вообще не задумываемся, подъезжая к самому берегу реки или озера, что делать этого нельзя, даже если вы не совсем дикий человек и не собираетесь мыть свою машину свежей водичкой. Ибо у каждого водоема существует водоохранная зона, величина которой зависит от протяженности реки.

Так, если речушка совсем небольшая, до 10 км, то зона составляет 50 метров, если от 10 до 50 км - 100 метров, от 50 и более - 200 метров. А море требует целых 500 метров! Кроме того:

«В границах водоохранных зон запрещаются: движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие...»

В КОАПе за такие нарушения предусмотрены штрафы 3-4,5 тысячи рублей.

Зато греет мысль, что не все достается государству, а кое-что и его гражданам. Так, владельцам вилл и коттеджей, построенных вопреки всем и всяческим нормам, штрафы, вероятнее всего, заменили на взятки. А уж о мусоре, которым покрыты сотни тысяч гектаров родных полей, лесов и рек, речи вообще не идет. Так что будьте как дома, но не забывайте, что все мы в гостях у государства.

Автор: Ирина Зиганшина