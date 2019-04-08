В России предложили разработать норму учебной нагрузки для школьников

10:03

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников, пишет RT со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени. В результате, для того чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

Таким образом, дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков.

В результате, по оценкам экспертов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. Это больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Такая нагрузка сказывается на здоровье детей.

«СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребёнка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников», — заявили в ОНФ.

Ранее по итогам опроса ОНФ стало известно, что большинству российских детей (72%) не нравится учиться в школе. Чаще всего подростки жалуются на отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку.