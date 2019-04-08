]]> ]]>
Главная В России Новости

В России предложили разработать норму учебной нагрузки для школьников

10:03 8.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников, пишет RT со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени. В результате, для того чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

Таким образом, дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков.

В результате, по оценкам экспертов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. Это больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Такая нагрузка сказывается на здоровье детей.

«СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребёнка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников», — заявили в ОНФ.

Ранее по итогам опроса ОНФ стало известно, что большинству российских детей (72%) не нравится учиться в школе. Чаще всего подростки жалуются на отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку. 

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.04.2019, 17:50
Гость: ВВВ

Всё разрабатывают, разрабатывают, а учеников всё меньше и меньше!
08.04.2019, 17:45
Гость: Депутат

Для нашего вставания с колен назрела острая необходимость ввести налог на учащихся в школах,а так же рассмотреть аналогичный дашкольные учереждения.
Это недоработочка кая то..упущение с нашей стороны-все платят налоги(даже безработные за безработицу),а школьники еще не полностью охвачены заботой государства.
08.04.2019, 12:55
Гость: Рудольф

Любят же у нас из пустого в порожнее переливать!
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.