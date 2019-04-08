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Путин выступил за свободу в Сети и диалог с интернет‐сообществом

12:49 8.04.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Интернет должен быть свободным, но безопасным. Для этого нужно найти общий язык с интернет-сообществом. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в приветствии участникам Десятого Российского форума по управлению интернетом. Послание президента зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — считает российский лидер. Его процитировал «Интерфакс».

Как передало РИА «Новости», Путин отметил важность борьбы с киберпреступностью и противозаконными материалами, которые угрожают «правам граждан и интересам государства». В этом случае, по его мнению, необходимо вести диалог с виртуальном сообществом. Пользователи Сети должны быть готовы и открыты к разговору.

Президент напомнил, что точкой отсчета российской интернет-истории можно считать 7 апреля 1994 года. Именно в этот день в стране официально зарегистрировали национальный домен ru. Глава государства поблагодарил «всех, кто вложил свой труд, талант, энтузиазм в создание и становление Рунета».

«Тогда, 25 лет назад, трудно было представить, что совсем скоро интернет коренным образом изменит мир. Социальные сети и системы связи, дистанционная занятость и образование, электронная торговля и госуслуги — эти и другие сервисы прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, являются настоящими приметами времени», - сказал Путин.

По словам Путина, Рунет активно развивается и становится «серьезным конкурентным преимуществом» России. По его мнению, РФ может стать одним из глобальных лидеров в цифровом мире.

Темы: Россия, Интернет в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 21:43
Гость: Иван простак

Не путай народ с быдлом. Народ как раз обладает чувством самосохранения, ощущением опасности, и не желает кланяться всякой прозападной нечисти, пытающейся под видом заботы втереться в доверие. А с быдлом, хоть засланным, хоть доморощенным, разговор короткий. Как раз в духе НКВД.
08.04.2019, 21:12
Гость: НКВД

Ты как не крякнешь, так против народа. Да ты и есть " враг народа ".
08.04.2019, 21:11
Гость: Серп и молот

Во истину Ленин был прав, считая религию опиумом для народа. Ты с прабабушкой яркие представители антикоммунистического мракобесия. Вы обиженные на которых возят воду. Обиженный Ельцин, когда партия дала ему пинка с самой вершины карьеры и отняла привилегии, собрал вокруг себя таких же обиженных как ты и вы вместе с ним уничтожили Советский Союз. И не коммунисты выбрали Ельцина президентом, а беспартийное большинство обиженных завистников. Коммунистов то всего 8 % избирателей, а за Ельцина проголосовали 75 % голосов. Это вы подавляющее беспартийное большинство уничтожили СССР. Вот теперь и хлебайте!А ваш Гундяев то дружок Ельцина.
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