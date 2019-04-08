Путин выступил за свободу в Сети и диалог с интернет‐сообществом

12:49

Интернет должен быть свободным, но безопасным. Для этого нужно найти общий язык с интернет-сообществом. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в приветствии участникам Десятого Российского форума по управлению интернетом. Послание президента зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — считает российский лидер. Его процитировал «Интерфакс».

Как передало РИА «Новости», Путин отметил важность борьбы с киберпреступностью и противозаконными материалами, которые угрожают «правам граждан и интересам государства». В этом случае, по его мнению, необходимо вести диалог с виртуальном сообществом. Пользователи Сети должны быть готовы и открыты к разговору.

Президент напомнил, что точкой отсчета российской интернет-истории можно считать 7 апреля 1994 года. Именно в этот день в стране официально зарегистрировали национальный домен ru. Глава государства поблагодарил «всех, кто вложил свой труд, талант, энтузиазм в создание и становление Рунета».

«Тогда, 25 лет назад, трудно было представить, что совсем скоро интернет коренным образом изменит мир. Социальные сети и системы связи, дистанционная занятость и образование, электронная торговля и госуслуги — эти и другие сервисы прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, являются настоящими приметами времени», - сказал Путин.

По словам Путина, Рунет активно развивается и становится «серьезным конкурентным преимуществом» России. По его мнению, РФ может стать одним из глобальных лидеров в цифровом мире.