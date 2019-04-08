Путин раскрыл подробности переговоров с Эрдоганом

19:17

В понедельник, 8 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений и публично, и за закрытыми дверями. Об этом рассказал президент России. Его слова привел официальный сайт Кремля.

«Только что в ходе переговоров с господином президентом в узком составе, а затем и с глазу на глаз мы немножко поговорили, рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений, условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого, многопланового партнерства», — заявил глава государства.

Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции стремительно развиваются. Темп роста торговли составил 15%, а общий объем средств вырос до 25 миллиардов долларов, подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что совместно обе страны реализуют крупные проекты: строительство электростанции «Аккум», которую планируется открыть в 2023 году, и «Турецкого потока».