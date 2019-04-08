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Путин раскрыл подробности переговоров с Эрдоганом

19:17 8.04.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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В понедельник, 8 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений и публично, и за закрытыми дверями. Об этом рассказал президент России. Его слова привел официальный сайт Кремля.

«Только что в ходе переговоров с господином президентом в узком составе, а затем и с глазу на глаз мы немножко поговорили, рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений, условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого, многопланового партнерства», — заявил глава государства.

Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции стремительно развиваются. Темп роста торговли составил 15%, а общий объем средств вырос до 25 миллиардов долларов, подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что совместно обе страны реализуют крупные проекты: строительство электростанции «Аккум», которую планируется открыть в 2023 году, и «Турецкого потока».

Темы: Турция, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 20:53
Гость: Гость Витас

Павел, а к чему этот спич?
08.04.2019, 20:11
Гость: Павел__

Еще немножко о переговорах вовы с турком -
"Президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, что договорился со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что владельцы служебных паспортов из Турции смогут ездить в Россию без виз."
- ну просто очередная вовочкина победа!
Ну эрдоган, видать, ну так сопротивлялся, ну так хотел, чтобы все турки получали визы - но всё-таки перед вовой не устоял, уступил вове и согласился, чтобы турки со служебными паспортами могли не получать российскую визу!
Вова, ты снова "всехсделал", наш "самыйвлиятельный"!
08.04.2019, 19:37
Гость: Кому интересен

этот междусобойчик.
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