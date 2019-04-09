Суд признал экс-мэра Владивостока виновным в коррупции

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9 апреля Тверской суд Москвы огласил приговор экс-главе дальневосточного города, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Пушкарев был мэром Владивостока в течение восьми лет. По версии следствия, в 2008–2015 годах он получил 75 млн руб. взяток. За эти деньги Пушкарев помогал определённым компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог.

В частности, он лоббировал предприятие «Востокцемент», переоформленное на брата после вступления в должность главы города, отмечает «Право.ру».

Вместе с Пушкаревым на скамье подсудимых оказались его брат Андрей и директор предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Последний, по информации следователей, за взятки покупал у «Востокцемента» строительные материалы по завышенным ценам. Сумма ущерба – сотни миллионов рублей. Фигуранты не признают вину.

Обвинение настаивает на 17 годах колонии строгого режима и 500-миллионном штрафе для Пушкарева. По мнению защиты, экс-главу дальневосточного города нужно оправдать.