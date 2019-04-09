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Суд признал экс-мэра Владивостока виновным в коррупции

16:34 9.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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9 апреля Тверской суд Москвы огласил приговор экс-главе дальневосточного города, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Пушкарев был мэром Владивостока в течение восьми лет. По версии следствия, в 2008–2015 годах он получил 75 млн руб. взяток. За эти деньги Пушкарев помогал определённым компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог.

В частности, он лоббировал предприятие «Востокцемент», переоформленное на брата после вступления в должность главы города, отмечает «Право.ру».

Вместе с Пушкаревым на скамье подсудимых оказались его брат Андрей и директор предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Последний, по информации следователей, за взятки покупал у «Востокцемента» строительные материалы по завышенным ценам. Сумма ущерба – сотни миллионов рублей. Фигуранты не признают вину.

Обвинение настаивает на 17 годах колонии строгого режима и 500-миллионном штрафе для Пушкарева. По мнению защиты, экс-главу дальневосточного города нужно оправдать.

Темы: Владивосток, Борьба с коррупцией в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 00:14
Гость: параценс

Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

– Воздух-то какой! Прокатаемся, что ли?

Должностные лица высовывались на улицу и, под грохот ундервудов, отвечали:

– Сам катайся! Душегуб!

– Почему же душегуб? – чуть не плача, спрашивал Козлевич.

– Душегуб и есть, – отвечали служащие, – под выездную сессию подведешь!

– А вы бы на свои катались! – запальчиво кричал шофер. – На собственные деньги!

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.
09.04.2019, 23:08
Гость: Это дискриминация

Бизнесменам запросто можно сотни миллионов отваливать. А мэр что, не человек?
09.04.2019, 16:55
Гость: SL

Делиться надо было с кремлеФФской просрочкой, вон, как васильева с сердюковым.
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