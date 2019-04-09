Число коррумпированных сотрудников в ФСБ выросло за год в два раза

10:45

В ФСБ зафиксирован рост количества коррумпированных сотрудников почти в два раза за минувший год, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Согласно документу, в результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году было выявлено на 1,6% больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел, на 38,1% среди сотрудников СК России, более чем в 2 раза среди сотрудников ФСБ России.

Всего же число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц чуть более 10 тысяч человек.

Материальный ущерб от выявленных коррупцинных преступлений вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей, что на 66 процентов больше, чем в 2017 году.

Чайка отметил, что работа по минимизации последствий коррупции стала эффективнее. В частности, в 2018 году прокурорам удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму в 46,5 миллиарда рублей.

За 2018 год Генпрокуратура проверила деятельность примерно 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, федеральных органов власти (МЧС, Роспатент) и госкорпораций ("Росатом", "Уралвагонзавод"). В ходе проверки были выявлены факты неправомерного рапоряжения выеленными средствами, завышения стоимости работ, срыва сроков и другие нарушения.