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В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

20:07 9.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами. 

Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней. 

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Дмитрий Ионин, Ирек Зиннуров, Владимир Афонский, Евгений Примаков, Леонид Огуль и сенатор Сергей Калашников.

Темы: Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 23:49
Гость: Евгений В

Дума в 2018 году на свое содержание израсходовала 10,69 миллиардов рублей, еще 5,9 миллиардов СФ. В 2019 году эти цифры еще увеличится (данных пока нет). Я не помню в текущем году ни одного умного предложения, которое бы принесло реальную пользу России. В основном эти, так называемые "депутаты", служат только послушным карманным прикрытием для любых действий правительства РФ.
Президент стоит -15,969 млрд, администрация президента - 9,649, региональные ведомства президента - еще 5,003 млрд.
Сколько стоят чиновники правительства, прокуратура, полиция в центре и в регионах - сумма не соизмеримая с необходимыми для РФ расходами (наука, космос, медицина, образование, пенсии, дороги и т.п.). В этой категории занято в разы больше чем во всех вместе взятых республиках СССР. Это только официальные данные, а сколько еще уворуют из других статей бюджета, например, только из космического направления !,6 млрд уже в этом году (из доклада Ген. прокурора). Пилят бюджет по черному.
Решили на сигаретах сэкономить, зачем столько вороватых придурков во власти?
09.04.2019, 23:46
Гость: Палка в колесе

Этот фурункул на теле России пора заменить Верховным советом, две сессии по две недели, остальное время по рабочим местам в регионы к избирателям. Нечего в Москве торчать с бл...и да по кабакам. Законы должно разрабатывать Министерство юстиции, а не стадо заевшихся свиней. На сессии с наказами избирателей и отчетом о проделанной работе на местах.
09.04.2019, 22:50
Гость: Путник

Радость переполняет, наконец-то в думе задумались!!!! Светочи мысли! Отцы русской демократии! Гении! Прозорливцы! Отцы родные! Вот чего не хватало для счастья! Сегодня ночь спать не буду! Теперь заживем!
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