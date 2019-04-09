В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

20:07

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами.

Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Дмитрий Ионин, Ирек Зиннуров, Владимир Афонский, Евгений Примаков, Леонид Огуль и сенатор Сергей Калашников.