Россия выступила за общее пользование Северным морским путем

14:40

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал передвижение судов по Северному морскому пути на Международном арктическом форуме, сообщило РИА «Новости». Он напомнил, что, согласно международным законам, существенные права по регулированию судоходства в территориальных водах остаются за прибрежным государством. Это же касается и исключительной экономической зоны.

«Особые права предусмотрены и в отношении покрытых льдом районов в пределах исключительной экономической зоны. В акватории Северного морского пути действует правило, соответствующие правила плавания, которые утверждаются Министерством транспорта РФ, российским правительством», — подчеркнул Лавров. По его словам, многие годы пользующиеся Северным морским путем государства соблюдают установленные нормы. В 2018-м по пути прошли корабли более чем 20 стран.

Правила, добавил глава российского внешнеполитического ведомства, касаются как иностранных, так и отечественных судов. Для них предусмотрена лоцманская и ледовая проводка. Главное в этом вопросе то, что РФ берет на себя ответственность за обеспечение безопасности и «максимально бережного отношения к очень хрупкой экосистеме этого региона». Опыт России по обеспечению «правильной деятельности» в высоких широтах Лавров назвал уникальным.

«Мы готовы обеспечивать поддержку всем судам, которые проходят по Северному морскому пути. Мы развиваем портовую инфраструктуру, навигационные, географические возможности этой артерии транспортной и, конечно, возможности поиска и спасения», — отметил министр.

Он указал на аналогию между правилами судоходства на Северном морском пути и правилами дорожного движения. Подобные регламентирующие нормы не навязываются, подчеркнул Сергей Лавров. Их соблюдение необходимо ради собственной безопасности.

«Надеюсь, что мы будем и дальше взаимодействовать по использованию Северного морского пути, обеспечивая оптимальное сочетание экономической целесообразности, экологической безопасности», — сказал глава МИД РФ в ходе своего выступления.

Применяемая система регулирования, заключил он, доказала свою эффективность.