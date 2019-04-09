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Правительство РФ поддержало отмену клеток в судах

16:08 9.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Правительство России подготовило проект положительного отзыва к законопроекту о запрете клеток для подозреваемых в залах суда. Об этом заявил на заседании комитета по конституционному законодательству Совета Федерации сенатор Андрей Клишас. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции, Министерству финансов и МВД дополнительно продумать вопрос о запрете на использование в залах для судебных заседаний особых помещений для подозреваемых, подсудимых и обвиняемых.

«Проект заключения правительства на законопроект, подготовленный Минюстом, положительный», — сказал Клишас.

«Мы, естественно, поддерживаем этот законопроект. Это совершенно ненормально, когда люди, в отношении которых не состоялся обвинительный приговор, вступивший в законную силу, содержатся вот в таких условиях», - заявил также первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Сам сенатор совместно с другими членами Совета Федерации внес в Госдуму законопроект, запрещающий устанавливать клетки для людей в судах. По его словам, документ направлен на гуманизацию в отношениях с подозреваемыми и подсудимыми. Законопроект об удалении клеток из залов судов был внесен 14 ноября 2018 года

Темы: Законотворческая деятельность в России, Расследования в России, Судебная система в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 21:52
Гость: А чего

у "иксперта" по всем вопросам спрашивать?
Он же Биллу Гейтсу советы давал и турбины по 50 "лимонов" евро продавал.
Да! У него еще 5 магазинов и гараж, где он картины пишет.
09.04.2019, 19:54
Гость: Мент

Обезьяна должна сидеть в клетке. Это у нас исторически сложилось. Из клетки обезьяну легче достать в случае обвинительного приговора, обезьяна не будет прыгать по залу. И вообще всё оставить как есть: если вдруг оправдают, такое редко случается обезьяну можно достать из клетки от отпустить. А нет так на зону отправить.
09.04.2019, 19:31
Гость: В2831

Сначала предлагают всех психов отпустить на волю, теперь отменить клетки в судах, дальше,видимо,отменят СИЗО, потом тюрьмы! Правильным путем идем господа!
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