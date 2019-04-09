Правительство РФ поддержало отмену клеток в судах

16:08

Правительство России подготовило проект положительного отзыва к законопроекту о запрете клеток для подозреваемых в залах суда. Об этом заявил на заседании комитета по конституционному законодательству Совета Федерации сенатор Андрей Клишас. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции, Министерству финансов и МВД дополнительно продумать вопрос о запрете на использование в залах для судебных заседаний особых помещений для подозреваемых, подсудимых и обвиняемых.

«Проект заключения правительства на законопроект, подготовленный Минюстом, положительный», — сказал Клишас.

«Мы, естественно, поддерживаем этот законопроект. Это совершенно ненормально, когда люди, в отношении которых не состоялся обвинительный приговор, вступивший в законную силу, содержатся вот в таких условиях», - заявил также первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Сам сенатор совместно с другими членами Совета Федерации внес в Госдуму законопроект, запрещающий устанавливать клетки для людей в судах. По его словам, документ направлен на гуманизацию в отношениях с подозреваемыми и подсудимыми. Законопроект об удалении клеток из залов судов был внесен 14 ноября 2018 года