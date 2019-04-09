В «Роскосмосе» и «Ростехе» похитили более 1,6 миллиарда рублей

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На подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Всего в прошлом году генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций ("Роскосмос", "Росатом", Концерн "Алмаз-Антей", ОАК, "Уралвагонзавод").

По итогам проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.