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В «Роскосмосе» и «Ростехе» похитили более 1,6 миллиарда рублей

07:45 9.04.2019
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На подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. 

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Всего в прошлом году генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций ("Роскосмос", "Росатом", Концерн "Алмаз-Антей", ОАК, "Уралвагонзавод").

По итогам проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 15:43
Гость: Иван простак

«На слуху» хищения так и остаются слухами, там где их не ловят. А где ловят- это уже уголовное дело, политическая воля, и хорошая работа органов. Чему свидетельство ряд арестованных высокопоставленных чиновников и виртуозно выманенный из Чехии казнокрад- чиновник.
09.04.2019, 14:00
Гость: Евгений В

Везде, где Рогозин, Чубайс и Сердюков за последние лет 5 постоянно на слуху хищения. А теперь вопрос, где а руководстве крупными отраслями хозяйственной деятельности или во властных кругах РФ нет воровства? Сейчас только прочитал в яндексе, что оказывается и ФСБ полностью поражена коррупции. Это о чем говорит? Что, вообще в РФ, начиная с Кремля во власти нет ни одного честного человека? Что об этом может сказать президент? Что думает Конституционный суд по этому поводу? И как после этого РФ можно называть Россией и где ее православие? Что РФ вообще в разнос пошла? А по ТВ все твердят, что в РФ все хорошо и поднимаемся с колен. Заметно, что началась полоса неуправляемости страной, все пошло в разнос.
09.04.2019, 14:00
Гость: Русский

Пускай теперь проверят "Ил" и выяснят почему в России нет подшипниковой промышленности для оборонки. Кто в этом виноват и кто за это получил.
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