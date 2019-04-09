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Обвиняемого в шпионаже норвежца попросили приговорить к 14 годам тюрьмы

15:25 9.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Государственное обвинение считает нужным приговорить норвежца Фруде Берга, которого в России судят за шпионаж, к 14 годам колонии строгого режима. Просьбу направили в Мосгорсуд.

«В ходе прений сторон сторона государственного обвинения попросила суд признать Берга виновным по предъявленному обвинению и предложила назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала «Интерфаксу» прокурор Милана Дигаева.

Приговор должны огласить 16 апреля, в 09:30.

Обвинение считает, что Фруде Берг за деньги передавал информацию об атомных подлодках ВМФ РФ разведывательной службе Норвегии. Данными с ним делился сотрудник российского оборонного предприятия. Последний действовал под руководством спецслужб.

Фруде Берга арестовали в Москве в декабре 2017 года. Подробности его дела были засекречены. Суд, начавшийся 2 апреля, также проходит в закрытом режиме. Однако гособвинитель по делу Берга во время суда заявил, что подозреваемый норвежец собирал информацию о российских подлодках. По словам его адвоката Ильи Новикова, в отношении его подзащитного могли совершить провокацию.

Темы: Россия, Норвегия, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 21:30
Гость: не нашел примеров

Во всех известных мне случаях присутствовали указанные признаки шпионажа.
Сам по себе факт получения секретной информации не является преступлением ни в одной демократической юрисдикции (страны типа КНДР не в счет), преступны только незаконные методы её получения (это и есть шпионаж). Допустим, Вас вызвали в ФСБ, и во время профилактической беседы с уполномоченным Вы прочитали лежащий на его столе секретный документ. Если Вы потом разгласите его содержание, то это не будет ни шпионажем, ни разглашением гостайны (Вы не давали подписки), а всю ответственность будет нести проявивший служебную халатность опер. А вот если продадите иностранной разведке - да, будет чистейшей воды шпионаж. Но только при наличии у Вас российского гражданства, и именно по причине сознательного контакта с иностранной спецслужбой. А со стороны иностранца тут никакого шпионажа все равно не будет, он не обязан хранить российские секреты.
09.04.2019, 20:57
Гость: vladimir 44

а ключи от квартиры где деньги лежат вам не надо. шпиён уже потому что норвегия сотрудничала с гитлером и входит в ес
09.04.2019, 19:42
Гость: Александр

Попробуйте в Норвегии или США собирать по пьяне сведения о о военной технике и потом по указанным вами пунктам получить менее 30 лет (примеры можете взять из прессы). Сколько развелось прекраснодушных персонажей "за все хорошее".
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