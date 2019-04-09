Обвиняемого в шпионаже норвежца попросили приговорить к 14 годам тюрьмы

15:25

Государственное обвинение считает нужным приговорить норвежца Фруде Берга, которого в России судят за шпионаж, к 14 годам колонии строгого режима. Просьбу направили в Мосгорсуд.

«В ходе прений сторон сторона государственного обвинения попросила суд признать Берга виновным по предъявленному обвинению и предложила назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала «Интерфаксу» прокурор Милана Дигаева.

Приговор должны огласить 16 апреля, в 09:30.

Обвинение считает, что Фруде Берг за деньги передавал информацию об атомных подлодках ВМФ РФ разведывательной службе Норвегии. Данными с ним делился сотрудник российского оборонного предприятия. Последний действовал под руководством спецслужб.

Фруде Берга арестовали в Москве в декабре 2017 года. Подробности его дела были засекречены. Суд, начавшийся 2 апреля, также проходит в закрытом режиме. Однако гособвинитель по делу Берга во время суда заявил, что подозреваемый норвежец собирал информацию о российских подлодках. По словам его адвоката Ильи Новикова, в отношении его подзащитного могли совершить провокацию.