Росгвардия ответила на заявление о превращении ветеранов ОМОНа в «бомжей»

10:51

Пять человек, представившихся ветеранами ОМОНа, пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья после выхода на пенсию. Видеообращение с названием «SOS! Ветераны становятся бомжами» было опубликовано на сервисе YouTube.

На видео они назвали себя «пенсионерами Росгвардии» и указали, что в 2010 году им, как сотрудникам московского ОМОНа, выделили жилье в «новом, построенном доме на территории городка ОМОНа». При этом, по их словам, с ними заключили договоры найма жилых помещений, однако при увольнении на пенсию они получили уведомления о «выселении из нежилых помещений».

«Получается, что если получаете с нас деньги, то помещения получаются жилыми, а чтобы оставить нас для проживания до получения единовременной выплаты на жилье, эти помещения становятся нежилыми», - заявили авторы обращения. По их словам, они неоднократно обращались в различные инстанции, но получали лишь отписки.

По информации РБК, в ответном заявлении Росгвардии отмечается, что уже несколько последних лет в МВД и Росгвардию поступают обращения от сотрудников, в которых они просят решить жилищный вопрос. Новым видеообращением, отметил официальный представитель Росгвардии Грибакин, занимается руководство Центрального округа Росгвардии, а также руководство Главного управления Росгвардии по Москве. Он подчеркнул, что «по объективным причинам сделать это достаточно сложно».

Как отметил Грибакин, в 2010 году по указанному адресу (Москва, Твардовского, 2, корп. 3) было построено казарменное помещение, предназначенное для проживания семей сотрудников ОМОНа на период прохождения службы. При увольнении сотрудники и члены их семей должны освобождать выделенные им помещения для действующих сотрудников.

При увольнении со службы, подчеркнул Грибакин, офицеры подписали документы, в которых говорилось о необходимости освобождения помещений, претензий и вопросов у них не возникало.

«Кроме того, зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты», - добавил представитель Росгвардии.