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Росгвардия ответила на заявление о превращении ветеранов ОМОНа в «бомжей»

10:51 9.04.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

Пять человек, представившихся ветеранами ОМОНа, пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья после выхода на пенсию. Видеообращение с названием «SOS! Ветераны становятся бомжами» было опубликовано на сервисе YouTube.

На видео они назвали себя «пенсионерами Росгвардии» и указали, что в 2010 году им, как сотрудникам московского ОМОНа, выделили жилье в «новом, построенном доме на территории городка ОМОНа». При этом, по их словам, с ними заключили договоры найма жилых помещений, однако при увольнении на пенсию они получили уведомления о «выселении из нежилых помещений».

«Получается, что если получаете с нас деньги, то помещения получаются жилыми, а чтобы оставить нас для проживания до получения единовременной выплаты на жилье, эти помещения становятся нежилыми», - заявили авторы обращения. По их словам, они неоднократно обращались в различные инстанции, но получали лишь отписки.

По информации РБК, в ответном заявлении Росгвардии отмечается, что уже несколько последних лет в МВД и Росгвардию поступают обращения от сотрудников, в которых они просят решить жилищный вопрос. Новым видеообращением, отметил официальный представитель Росгвардии Грибакин, занимается руководство Центрального округа Росгвардии, а также руководство Главного управления Росгвардии по Москве. Он подчеркнул, что «по объективным причинам сделать это достаточно сложно».

Как отметил Грибакин, в 2010 году по указанному адресу (Москва, Твардовского, 2, корп. 3) было построено казарменное помещение, предназначенное для проживания семей сотрудников ОМОНа на период прохождения службы. При увольнении сотрудники и члены их семей должны освобождать выделенные им помещения для действующих сотрудников.

При увольнении со службы, подчеркнул Грибакин, офицеры подписали документы, в которых говорилось о необходимости освобождения помещений, претензий и вопросов у них не возникало.

«Кроме того, зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты», - добавил представитель Росгвардии.

Темы: Росгвардия
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 15:13
Гость: двойные стандарты

Думским депутатам из России можно квартиры в Москве занимать после окончания депутатских полномочий,а омоновцам значит нельзя.
09.04.2019, 15:05
Гость: Поражает цинизм.

Приехали в Москву - разгоняли митинги народа - теперь подавай квартиру в Москве. Кто приглашал, тот пусть из личных средств и устраивает их, а то за счет народа, которому они дубинками по почкам били, им еще и квартиры подай. Насколько я слышал всем военнослужащим, выслужившим срок, при увольнении выдают жилищный сертификат. Почему этим какие то особые условия ?
09.04.2019, 14:30
Гость: леня

Росгвардия себя изживет.. Ее создали перед пенсионной реформой на случай волнений народных масс, а теперь не знают что с ней делать.
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