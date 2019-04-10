Экс-офицер ФСБ приговорен к шести годам колонии за госизмену

15:20

Московский окружной военный суд в среду признал виновным в государственной измене сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, сообщает "Интерфакс".

Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, а также лишил звания майора.

В январе 2017 года стало известно о том, что по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай" арестованы офицеры ФСБ - руководитель Центра информационной безопасности спецслужбы Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и еще один неназванный сотрудник ФСБ.

Их, а также бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

В феврале 2018 года Михайлова и Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, признав их виновными в госизмене.

Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно". Вместе с тем, осведомленный источник агентства рассказал, что фигуранты могли передавать ЦРУ конфиденциальную информацию, ведя двойную игру и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью.

Хакерская группировка "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", получила известность в 2013 году. Она перехватывала переписки и взламывала аккаунты высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и затем частично публиковала, а частично продавала данные.

В частности, именно "Шалтай-Болтай" взял на себя ответственность за взлом твиттера премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году, в котором появилось сообщение о его отставке из-за того, что ему "стыдно за действия правительства".

По данным издания"Росбалт", офицеры ФСБ - Михайлов и Докучаев - занимались разработкой группировки и вычислили ее участников, однако не арестовали их. По версии издания, сотрудники спецслужбы могли вступить с хакерами в сотрудничество и стать их "кураторами".