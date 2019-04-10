]]> ]]>
Главная В России Новости

Экс-офицер ФСБ приговорен к шести годам колонии за госизмену

15:20 10.04.2019
Фото с сайта pogliad.ua
Материалы по теме:

Московский окружной военный суд в среду признал виновным в государственной измене сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, сообщает "Интерфакс".

Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, а также лишил звания майора.

В январе 2017 года стало известно о том, что по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай" арестованы офицеры ФСБ - руководитель Центра информационной безопасности спецслужбы Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и еще один неназванный сотрудник ФСБ.

Их, а также бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

В феврале 2018 года Михайлова и Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, признав их виновными в госизмене.

Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно". Вместе с тем, осведомленный источник агентства рассказал, что фигуранты могли передавать ЦРУ конфиденциальную информацию, ведя двойную игру и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью.

Хакерская группировка "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", получила известность в 2013 году. Она перехватывала переписки и взламывала аккаунты высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и затем частично публиковала, а частично продавала данные.

В частности, именно "Шалтай-Болтай" взял на себя ответственность за взлом твиттера премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году, в котором появилось сообщение о его отставке из-за того, что ему "стыдно за действия правительства".

По данным издания"Росбалт", офицеры ФСБ - Михайлов и Докучаев - занимались разработкой группировки и вычислили ее участников, однако не арестовали их. По версии издания, сотрудники спецслужбы могли вступить с хакерами в сотрудничество и стать их "кураторами".

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2019, 20:51
Гость: Евгений В

А что разве в этой организации есть другие? Достаточно вспомнить КГБ набора при Хрущеве, которые в итоге все стали предателями своего государства, позволив подонкам уничтожить это государство. И это так точно.
10.04.2019, 19:23
Гость: совершенно не ясно

за что их посадили: за связь с иностранной разведкой или за то, что решили оставить на свободе группу хакеров, которая вскрыла твиттер Медведева. Из статьи выходит, что данные сотрудники ФСБ не являются изменниками родины, а просто молчаливо поддержали хакерскую группу, которая осмелилась посягнуть на одного из столпов путинского воровского олигархического режима Медведева и поплатилась за свое такое отношение к правителям РФ.
10.04.2019, 19:01
Гость: гнус

Для ФСБ/КГБ должен быть особый ритуал и законы за госизмену!Но...."выпускники"на "геликах" другому необучены как только "ошкуривать"и предавать."Гниль"везде и "плесень",начиная с Кремля.Болото.
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.