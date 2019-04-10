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Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

17:17 10.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

За первую неделю апреля на границе задержали 36 машин такой продукции без документов. «Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов», — отметили в Россельхознадзоре.

Запрет на экспорт яблок и груш из Белоруссии продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию.

В конце марта ведомство также ввело запрет на поставки через Белоруссию турецких яблок и груш. Также ведомство уже указывало Минску на необходимость проверять страну происхождения продукции, которую растаможивают в Белоруссии и сертифицируют для экспорта в Россию.

Белоруссия входит в десятку крупнейших поставщиков яблок в Россию, уступая по объемам Молдавии, Китаю, Сербии, Ирану, Азербайджану и Турции. В 2018 году, по данным ФТС, Белоруссия поставила в Россию 12,7 тысяч тонн свежих яблок на 5,2 миллиона долларов. По объему импорта груш Белоруссия на втором месте: в 2018 году эта страна поставила в Россию 68,5 тысяч тонн груш на 13,8 миллиона долларов, уступив по объемам поставок только Аргентине.

Темы: Белоруссия, Продовольственный рынок
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 23:04
Гость: А що,

у Бацьки уже новый урожай поспел?
Шо-то рановато.
10.04.2019, 22:04
Гость: Петров

За столько десятилетий ни чего кроме запретов делать не научились. Запрещательством занимаются уже похоже все структуры.В первую очередь они запретили выращивать это всё внутри страны и сделали для этого всё возможное.Ввоз в Россию иносранных яблок и груш есть показатель уровня профессионализма и "трудов" всей этой армии ...,сидящей и паразитирующей на... . А кто посмеет что то вырастить,сохранить и не разрушить,так тот сразу объявляется клубничным олигархом.
10.04.2019, 20:54
Гость: вввввв..

Вновь "не в тую".Все фрукты/овощи из ЕС:польские,испанские,нидерландские,.....
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