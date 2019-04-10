Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

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Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

За первую неделю апреля на границе задержали 36 машин такой продукции без документов. «Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов», — отметили в Россельхознадзоре.

Запрет на экспорт яблок и груш из Белоруссии продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию.

В конце марта ведомство также ввело запрет на поставки через Белоруссию турецких яблок и груш. Также ведомство уже указывало Минску на необходимость проверять страну происхождения продукции, которую растаможивают в Белоруссии и сертифицируют для экспорта в Россию.

Белоруссия входит в десятку крупнейших поставщиков яблок в Россию, уступая по объемам Молдавии, Китаю, Сербии, Ирану, Азербайджану и Турции. В 2018 году, по данным ФТС, Белоруссия поставила в Россию 12,7 тысяч тонн свежих яблок на 5,2 миллиона долларов. По объему импорта груш Белоруссия на втором месте: в 2018 году эта страна поставила в Россию 68,5 тысяч тонн груш на 13,8 миллиона долларов, уступив по объемам поставок только Аргентине.