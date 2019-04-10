Суд арестовал земельные участки, квартиры и дачу в Барвихе Абызова

17:59

Басманный суд наложил арест на имущество бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арестовано два земельных участка, две квартиры в Москве, два машиноместа и один жилой дом - дача в Барвихе», - сказал собеседник агентства, уточнив, что арестованное имущество передано М.Абызову на ответственное хранение.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева не смогла оперативно подтвердить данную информацию.

Ранее в Мосгорсуде следователь СК Александр Никитин сообщил, что Абызов до ареста пытался снять денежные средства с банковского счета. На деньги наложен арест. При этом защите бывшего министра неизвестно об аресте денег. «Нам неизвестно, защиту не уведомляли», - сказал адвокат Александр Аснис.

Басманный районный суд Москвы санкционировал арест М.Абызова до 25 мая 2019 г. Также до указанной даты были арестованы его соучастники: председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» А.Пелипасов, заместитель генерального директора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг, бывший гендиректора группы Ru-com Николай Степанов, экс-глава ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.

По данным следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он с соучастниками обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

В результате Абызов с сообщниками совершили хищение около 4 млрд руб., принадлежащих указанным компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).