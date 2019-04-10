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Суд арестовал земельные участки, квартиры и дачу в Барвихе Абызова

17:59 10.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Басманный суд наложил арест на имущество бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арестовано два земельных участка, две квартиры в Москве, два машиноместа и один жилой дом - дача в Барвихе», - сказал собеседник агентства, уточнив, что арестованное имущество передано М.Абызову на ответственное хранение.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева не смогла оперативно подтвердить данную информацию.

Ранее в Мосгорсуде следователь СК Александр Никитин сообщил, что Абызов до ареста пытался снять денежные средства с банковского счета. На деньги наложен арест. При этом защите бывшего министра неизвестно об аресте денег. «Нам неизвестно, защиту не уведомляли», - сказал адвокат Александр Аснис.

Басманный районный суд Москвы санкционировал арест М.Абызова до 25 мая 2019 г. Также до указанной даты были арестованы его соучастники: председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» А.Пелипасов, заместитель генерального директора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг, бывший гендиректора группы Ru-com Николай Степанов, экс-глава ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.

По данным следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он с соучастниками обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

В результате Абызов с сообщниками совершили хищение около 4 млрд руб., принадлежащих указанным компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). 

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 00:02
Гость: Тереза Мэрьевна Мэй

Фактически во владении Шестуна оказались значительные территории подмосковных деревень: Московка, Банино, Калиново, Дракино, Тверитино, Ванино, Соймоново, Васильевское, Лужки, Борисово, Паниково, Дашковка, Калиново, Прилуки, Клейманово, Теренунь, Глазово, Райсеменовское, Старые Кузьменки, Рыблово, а еще земли и здания в поселках Большевик и Республика. Кроме того, на подставных лиц было выкуплено 40 маленьких участков земель вдоль Московского, Борисовского шоссе, автодороги "Серпухов-Протвино". В следствии предполагают, что эти небольшие наделы (от 2 до 5 квадратных метров) нужны были Шестуну для установки рекламных щитов для подготовки к проведению муниципальных выборов, в обычное время место сдавалось под дорожную рекламу.
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун оказался настоящим помещиком
"Зарегистрированные на указанные юридические лица не менее 149 объектов недвижимости имеют общую кадастровую стоимость свыше 1,28 миллиарда рублей", - говорится в материалах дела.
"Для усложнения факта выявления коррупционных схем выведения земельных участков из собственности муниципального района, они многократно передавались по мнимым сделкам от одних подконтрольных Шестуну лиц другим, принимались решения об их объединении и дроблении", - пояснили "Комсомолке" источники близкие к следствию.
Он с детских лет мечтал о том, Чтоб на родной земле Жил человек своим трудом И не был в кабале.
10.04.2019, 23:58
Гость: Тереза Мэрьевна Мэй

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун оказался настоящим помещиком. Согласно списку изъятого имущества экс-чиновник был фактически владельцем значительных территорий в 20-ти подмосковных деревнях, в двух поселках, и нескольких участков земель вдоль автотрасс.
Из материалов суда: "с 2003 по 2018 годы Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиардов рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 13,8 миллионов квадратных метров, а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок "Мерседес", "Ауди", "Лексус", "Тойота", "Ленд Ровер", "Сузуки" и "Бомбардье" на сумму более 49,9 миллиона рублей".
Больше всего Шестун доверял 83-летней маме. На нее было зарегистрировано 19 объектов недвижимого и движимого имущества общей стоимостью свыше 82,7 миллионов рублей. Это при ее доходе за 2003-2018 годах в 13,4 тысячи рублей! Впрочем, своих близких родственников Шестун тоже не обижал: на тестя и тещу - оформил 12 объектов общей стоимостью 33,3 миллионов рублей. Следователи посчитали совокупный доход родственников бывшего чиновника за 2003-2018 гг, и выяснили, что все вместе они заработали за это время 9 миллионов рублей.
Остальное имущество Шестуна оказалось зарегистрировано на доверенных лиц и десятки мелких фирм.
10.04.2019, 23:14
Гость: Все кругом ложное-ложное....

Теперь злостных воров и убийц не лишают жизни и это главное, что сделала воровская власть, она оставляет им жизнь и шанс воровать снова! С такими деньжищами и связями, они всегда откупятся, освободятся досрочно, а пока уляжется общественное возмущение посидят в комфортных колониях санаторного типа, поедая крабы. Океанские двухсотметровые яхты с бассейнами и девочками, дворцы и винные погреба ждут их на Лазурных берегах.... Честный человек о таком даже мечтать не может.....
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