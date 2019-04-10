Следователи попросили перевести Калви под домашний арест

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Следствие попросило перевести под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Американский предприниматель был арестован в феврале этого года по подозрению в мошенничестве, сообщил Anticorr.media.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, они получили ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения. Решение по этому вопросу будет принято на заседании 11 апреля. С аналогичным ходатайством следствие обратилось в суд по поводу меры пресечения для бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что попросит руководство Следственного комитета РФ изменить меру пресечения для Калви. По его мнению, арест предпринимателя является прямым нарушением УПК. Как отметили 8 апреля на заседании Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», первоначальное ходатайство следствия не содержало доказательств того, что в отношении обвиняемых должна быть избрана именно мера пресечения в виде содержания под стражей и что наличие иной меры, например домашнего ареста, не обеспечит явку обвиняемых в органы следствия.

Майкл Калви и еще пять фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok находятся в СИЗО с середины февраля по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. По версии следователей, банк лишился этих средств из-за заключения соглашения об отступных, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, стоимость которых, по убеждению следствия, была сильно завышена.