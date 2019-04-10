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Псковский депутат подготовил законопроект о неуважении власти к народу

12:12 10.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель псковского отделения «Яблока» и депутат областного собрания Лев Шлосберг подготовил пакет из трех законопроектов о «неуважении власти к народу». Об этом говорится на официальном сайте политика.

По задумке, инициатива станет ответом на ранее принятый закон о наказании за оскорбление власти. В пояснительной записке к законопроекту депутат указал, что данный документ «направлен на урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов».

Всего подготовлено три законопроекта: «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в части установления ответственности за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием госзащиты установленных и гарантированных Конституцией прав и свобод» и «О внесении дополнения в статью 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ».

Шлосберг предлагает ввести административную ответственность за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма». Проявивших неуважение к народу чиновников предлагается наказывать штрафами в размере до миллиона рублей, обязательными работами и административным арестом на 30 суток.

По мнению псковского парламентария, чиновников можно было бы уже наказывать за принятие вредных и антинародных законов.

 

 

 

Темы: Псковская область, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2019, 14:16
Гость: quietisd custos

Абсурд всех не накажеш, принцип ты меня уважаешь-я тебя уважаю, вот ми с тобой уважаемые люди.
10.04.2019, 13:38
Гость: Пессимист

Кто ж его примет, такой закон? Чье большнство в Думе?
И чего фантазировать на эту тему?
10.04.2019, 13:15
Гость: Власть,

ты меня уважжаешь?
Все комментарии (9)
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