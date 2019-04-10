Псковский депутат подготовил законопроект о неуважении власти к народу

12:12

Председатель псковского отделения «Яблока» и депутат областного собрания Лев Шлосберг подготовил пакет из трех законопроектов о «неуважении власти к народу». Об этом говорится на официальном сайте политика.

По задумке, инициатива станет ответом на ранее принятый закон о наказании за оскорбление власти. В пояснительной записке к законопроекту депутат указал, что данный документ «направлен на урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов».

Всего подготовлено три законопроекта: «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в части установления ответственности за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием госзащиты установленных и гарантированных Конституцией прав и свобод» и «О внесении дополнения в статью 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ».

Шлосберг предлагает ввести административную ответственность за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма». Проявивших неуважение к народу чиновников предлагается наказывать штрафами в размере до миллиона рублей, обязательными работами и административным арестом на 30 суток.

По мнению псковского парламентария, чиновников можно было бы уже наказывать за принятие вредных и антинародных законов.