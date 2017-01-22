Сегодня годовщина «Кровавого воскресенья» - дедушки всех Майданов

22 января 1905 в Петербурге произошел силовой разгон митинга провокаторов

Лидеры, участники и просто сторонники всевозможных «оранжевых революций» любят говорить, что власть была сметена волной народного протеста.

В качестве «доказательства» демонстрируют живописные кадры палаточных городков, где располагались противники режима, толпы народа, громкие выступления ораторов, столкновения с полицией и так далее.

Все это мы видели. Видели мы и то, что после таких акций президенты действительно уходили в отставку. Но как связаны эти два событий? Петух прокукарекал, солнце встало, но кто решится сказать, что второе обусловлено первым?

Почему силовики должны перепугаться от того, что кто-то решил превратиться в бомжа и разбить палатку в центре столицы? С какой стати глава государства бросит бразды правления от того, что на площади собрались люди, а говорливые лидеры митингов чего-то там орут в микрофон?

«Оранжевые» политики не утруждают себя ответами на эти вопросы. Оно и понятно, если начать разбираться, то вся пропагандистская конструкция «революции» мгновенно развалится.

Вот и давайте разбираться, начиная с простейшего. Мы знаем, что массовые акции протеста на Украине длились три месяца. На Майдане постоянно стояла толпа и возникает вопрос: а этим людям, что, не нужно ходить на работу? Представьте себе, что вы оппозиционер, и решили пойти на митинг в рабочее время. Но любое начальство, даже полностью разделяющее ваши политические взгляды, прежде всего заинтересовано в том, чтобы сотрудники выполняли служебные обязанности. А иначе за что им платить зарплату? День-два шеф, может, и стерпит ваше отсутствие, а потом уволит.

Идем дальше. Напомню, что «Майдан» начался поздней осенью, а завершился в конце февраля. Киев - не Каир, там зимой холодно, промозгло и слякотно. Кому охота бросить свои дома и перебазироваться на улицу, в таких то условиях?

Я далек от мысли утверждать, что все или большинство участников «Майдана» протестовало за деньги, да к тому же состав митингов менялся, люди приходили и уходили, а значит и не требовалось ежедневно выходить на улицу. Сегодня один не пришел, но пришел другой, завтра - наоборот и так далее. Однако среди толпы было и некое ядро, которое оставалось на улице постоянно.

Чтобы участвовать в протесте люди должны знать, где, собственно, этот протест происходит. Никому же не хочется оказаться в роли чудака-одиночки, который вышел митинговать там, где никого больше нет. Ядро - это точка сборки для более-менее аморфной массы, а чтобы ядро не разбежалось, его надо обеспечить и деньгами, и питанием.

Таким образом революции требуется источник средств, и это очень богатые люди и (или) организации. Совершенно очевидно, что здесь и не пахло стихийными процессами. Самофинансирование революции рядовыми участниками - это сказки для наивных. В таких делах нужны большие суммы и ежедневно. А тратить свои личные сбережения на то, чтобы месяцами торчать под ледяным дождем и снегом, получая время от времени дубинкой от полицейских, - это сюжет для плохого фантастического романа. Плохого, потому что хорошая, пусть и самая запредельная фантастика - внутренне логична и очень похожа на реальность. А кто мне не верит, пусть походит по соседям и соберет хотя бы копеечную сумму на озеленение подъезда. Ничего не дадут. Все заняты собой, у всех свои проблемы.

Итак, у организаторов переворота есть деньги, есть надежные люди на улице - «голова кометы», есть хотя и размытый, но большой «хвост кометы». Достаточно ли этого для захвата власти? Очевидно нет. На что способна толпа? Перекрыть транспортное движение в городе, поджечь машины, разгромить магазины. Это да. Но все эти действия не представляют собой прямой угрозы для президента и правительства. Допустим, масса пошла на штурм зданий, где находятся ключевые министры и глава государства.

Предположим даже и то, что власть совершенно безвольна, и вообще не применяет силу для самообороны. Что же будет в этом случае?

Толпа ворвется в высокие кабинеты, поломает столы-стулья, украдет компьютеры, наверняка сожжет чего-нибудь и... всё. Президента и правительства там уже давно нет, они заранее переехали в другие помещения. Революционеры захватили пустоту. Что дальше? Толпа побежит искать президента снова? А где он? Неизвестно, но в эфир выходит. Даже если телевидение захвачено, есть радио. И ничто не мешает главе государства обозначать свое присутствие в стране, издавать указы, и обращаться к армии и полиции. В результате, «революция» сведется к масштабному хулиганству, и не более того.

Чтобы переворот удался, президент должен сложить с себя полномочия. А в каких случаях это бывает? Если президент арестован, то под дулом пистолета его можно заставить отказаться от власти. Но для этого у переворотчиков должны быть свои военные отряды. Желательно профессионалы из полиции, спецслужб или армии. Именно они и осуществят реальный захват власти.

Причем надо знать, где находится президент, а такую информацию на улицах не найдешь. Значит, президента должно сдать его же ближайшее окружение. А беснующаяся толпа обеспечит видимость «народного протеста» и «воли народа», которую всего лишь «исполняют» организаторы революции. На примере Февральской революции мы это прекрасно видели.

Теперь вопрос: а как парализовать способность главы государства к сопротивлению? Если за переворотом стоят могущественные иностранные государства, то все просто. Их представители предупреждают президента, что если прольется кровь «мирных демонстрантов», то его действия будут расцениваться международным сообществом как преступление против человечности. Не хотите пойти по стопам Милошевича? Ну тогда отправляйтесь подобру-поздорову в отставку. А уж если президент хранит свои капиталы заграницей, и тем более, если там живут его дети, то свалить его не представляется сложной задачей. Но, сами понимаете, народ к такому свержению не имеет никакого отношения.

Вспомним хронологию «Майдана». Формальным поводом для начала акций протестов стало известие о том, что правительство отложило подписание договора с Евросоюзом об ассоциации. Изначально такое соглашение подавалось как значительный шаг в сторону сближения Украины и ЕС. Однако в процесс переговоров выяснилось, что экономические условия ассоциации оказывались кабальными для Украины. Кроме того, с критикой документа выступили промышленники страны, которые заявили, что ассоциация с Европой сделает ряд украинских предприятий неконкурентоспособными. На их модернизацию просто нет средств, а выпускаемая продукция не соответствует стандартам Евросоюза.

22 ноября 2013 года в Верховной раде выступил премьер Азаров и перечислил негативные последствия ассоциации. Его речь вызвала возмущение у депутатов от оппозиции, а партия «УДАР» призвала граждан выйти на улицу. В тот же день в Киеве появился палаточный городок.

24 ноября прошло в Киеве «оппозиция» провела шествие под лозунгом «За европейскую Украину». В числе прочего митингующие объявили, что будут добиться импичмента президента, если он откажется подписать соглашение с Евросоюзом. Дело сразу приняло крутой оборот: особо буйные граждане ломанулись к Дому правительства Украины, где их встретили бойцы милицейского подразделения «Беркут». В силовиков швыряли взрывпакеты, те в свою очередь применили слезоточивый газ. В последующие несколько дней акции протеста продолжились, но они были гораздо малочисленнее.

Следующий этап «Майдана» наступил 29 ноября, когда завершился саммит «Восточного партнерства». В нем принял участие Виктор Янукович, и главной интригой встречи с представителями Евросоюза был вопрос: подпишет или нет глава Украины соглашение об ассоциации. Янукович не подписал. В тот же день митинг потребовал отставки президента, а Виталий Кличко обвинил власть в том, что она готовится пролить кровь.

Надо сказать, трюк хотя и простой, но эффективный. Ответственность уже возложена на Януковича. Между прочим, накануне Февральской революции 1917 года распространялся слух, будто бы на крышах домов Петрограда полиция расставила множество пулеметов и готовится «пролить кровь простого народа». Эта байка не подтвердилась, но свою роль сыграла, представив царя в виде маньяка, «способного» тысячами расстреливать мирные демонстрации.

В 4 часа утра 30 ноября милиция потребовала от протестующих очистить Площадь Независимости. В ответ полетели камни, палки и бутылки. Верх одержали силовики, митингующих рассеяли, но дальше ключевые СМИ Украины, включая телевизионные каналы, развернули настоящую информационную травлю властей.

Силовиков показывали настоящими монстрами, которые избивают «детей» и проливают реки крови. А вот информация об агрессивном поведении толпы максимально затушевывалась. В результате общественное мнение оценило действия властей как совершенно неадекватные, что негативно отразилось на имидже Януковича. Попытку выяснился важный факт: медиапространство контролируется врагами президента.

Между прочим, почти сразу возникла версия, что президента подставили сознательно. То есть провокация была двойной: со стороны улицы, и со стороны некой группировки внутри властвующей элиты. И вновь мы выходим на историческую параллель с началом XX века.

9 января (22 января по новому стилю) 1905 года в Санкт-Петербурге произошло так называемое «Кровавое воскресенье» - силовой разгон демонстрации, окончившийся человеческими жертвами.

Именно этот день принято считать формальной датой начала революции 1905 года. Расхожие представления о тех событиях до сих пор сводятся к схеме, широко растиражированной в советские времена. Суть ее в том, что находившийся в тупике монархический режим расстрелял мирное шествие рабочих, возглавляемых священником Гапоном. Причем митингующие вовсе и не требовали смены государственной власти, а вышли на улицы для того, чтобы вручить царю петицию о своих нуждах. Но утратившая адекватность власть устроила бойню, и тем самым наивные представления народа о добром царе были развеяны. Рабочие поняли, что за свои права надо бороться с оружием в руках.

Такова пропагандистская схема, а что реально? А реально то, что многие люди упорно отказываются делать очевидные выводы из событий, которые происходят прямо на их глазах. Посмотрите на украинский «Майдан». Там тоже была «мирная демонстрация», всего лишь требовавшая евроассоциации, там тоже были «студенты», там тоже говорилось о «свободе», а закончилось свержением власти, распадом Украины и гражданской войной.

Хотя почему «закончилось»? Не удивлюсь, если это только начало, а основные события еще впереди. Сейчас можно услышать мнение, что Януковичу следовало сразу жестко пресечь незаконное сборище, и тогда бы удалось избежать большой крови. Вместо этого Янукович пустился в бессмысленные переговоры с политическими проходимцами и провокаторами, которые с самого начала поставили цель свергнуть законную власть и не собирались идти ни на какие компромиссы. Запомним этот момент, и вернемся теперь в 1905 год.

Что предшествовало «Майдану» в Петербурге? Напомню, что в это время шла русско-японская война. Пятая колонна подняла в России волну терроризма и забастовочного движения, в том числе на военных заводах.

24 декабря (все даты по новому стилю) 1904 года происходит демонстрация в Радоме, во время которой убивают полковника Булатова, 28 декабря в Шуше убит глава городской полиции, там же 1 января 1905 года убит податной инспектор Щербаков, 5 января в Балаханах - покушение на екатеринославского полицмейстера, а в Ченстохове прошли уличные беспорядки. 14 января 1905 года взорван дом губернатора Смоленска, на следующий день в Москве - покушение на генерала Трепова, в Пензе убит генерал Лисовский. 16 января - забастовка на столичном Путиловском заводе.

Все тот же Гапон, один из организаторов саботажа впоследствии писал:

«...Мы решили, что если в течение двух дней требования наши не будут удовлетворены, распространить стачку на Франко-русский судостроительный и Семянниковский заводы, на которых насчитывалось 14 тыс. рабочих. Я избрал именно эти заводы, потому что знал, что как раз в это время они выполняли весьма серьезные заказы для нужд войны....Я пригласил вожаков революционной партии присоединиться к нам и поддержать забастовку, сознавая, что в данную минуту всякая помощь, откуда бы она ни шла, была хороша».

Апофеоз: 19 января - покушение на самого Николая II. Обстоятельства этого темного дела таковы. Царь участвовал в обряде водосвятия, который проводился на льду Невы перед Зимним дворцом. По «недосмотру» артиллеристов, пушка, которая должна была салютовать царю, выстрелила боевой картечью, которая попала в палатку царя, ранила городового, выбила несколько стекол в Зимнем дворце, причем осколок стекла ранил адмирала Авелана.

В разных городах идут многочисленные митинги. В столице 20 января всеобщая забастовка рабочих.

21 января, буквально за день до шествия рабочих Санкт-Петербурга общественные деятели обращаются к властям с просьбой предотвратить кровопролитие. О чем это говорит? Да о том, что все прекрасно понимали: обстановка накалились до предела, и страна находится на пороге большой крови. В тот же день появляется знаменитое обращение РСДРП к петербургским рабочим.

В прокламации говорится следующее: «Да здравствует вооруженное восстание народа! Да здравствует революция!» И вот настало 22 января. Если внимательно прочитать воспоминания самого Гапона, то становится ясно, какую «мирную акцию» он готовил.

Вот, пожалуйста:

«— Прямо идти к Нарвской заставе или окольными путями? — спросили меня. — Прямо к заставе, мужайтесь, или смерть, или свобода, — крикнул я. В ответ раздалось громовое «ура». Процессия двигалась под мощное пение «Спаси, Господи, люди твоя», причем, когда доходило до слов «императору нашему Николаю Александровичу», то представители социалистических партий неуместно заменяли их словами «спаси Георгия Аполлоновича», а другие повторяли: «Смерть или свобода». Процессия шла сплошной массой. Впереди меня шли мои два телохранителя... »

Общий сбор планировался на Дворцовой площади. Там было бы озвучено требование к царю принять «депутацию» главе с Гапоном. Николаю предлагалось сразу же подписать закон о всеобщей амнистии (то есть выпустить государственных преступников на свободу) и закон о созыве Земского собора (то есть создать иной центр власти в стране). Если царь не соглашался, Гапон должен был подать знак митингующим начать вооруженное восстание.

«Майдан» не напоминает? Нет?

Представители власти заявили, что царя нет в столице, и он никого не примет. Тем не менее толпа пошла «вручать петицию». Кому? Куда? Уже из одного этого факта понятно, каковы были реальные намерения организаторов действа. Провокация, с целью дискредитации монархии и разжигания революции - вот что было у них на уме.

В разных районах Петербурга собирались толпы «майданщиков». Войска попытались их рассеять. Не тут то было - «безоружные», «мирные» демонстранты начали отстреливаться, отбирали оружие у городовых и офицеров, разгромили оружейную мастерскую, построили баррикаду.

Войска, прежде чем применять силу неоднократно предлагали людям спокойно разойтись. Ничего не помогало, и в конце концов на Дворцовой площади собрался митинг из нескольких тысяч человек. Их попытались оттеснить, не стреляя. И снова - толпа, постепенно увеличивающаяся в размерах, взяла верх. Солдат и полицейских избивали, закидывали камнями, палками, кусками льда. Весь день в разных районах Петербурга происходили ожесточенные столкновения, и массовые беспорядки удалось подавить только благодаря крутым мерам, а проще говоря стрельбе.

Иностранная пресса стала распространять фантастический бред о тысячах убитых в России, хотя полиция провела подсчет жертв для доклада Николаю и выяснилось, что погибло 130 человек. Антигосударственная пропаганда, развязанная врагами нашей страны, тут же объявила царя «Кровавым».

Поразительно, но даже сейчас Николая называют «Кровавым», что не мешает в это же самое время называть его и «безвольной тряпкой». Как кровавый деспот одновременно может быть тряпкой, науке неизвестно. А вот для пропаганды каждое лыко идет в строку: не расстрелял революционеров - значит размазня и трус, расстрелял - кровавый тиран.

Кровь 1905 года целиком и полностью лежит на тех, кто сделал рабочих орудием для своих политических, антигосударственных целей. Нигде и никогда майданы не приводили к заявленным целям. Всегда результатом были войны, теракты, беззакония, управленческий хаос и так далее. В случае России начала XX века результатом начавшейся террористической войны стало подписание невыгодного мира с Японией.

Иностранный фактор в дальнейших революционных событиях 1905 года, конечно же, имел место. Деньги пятая колонна получала в том числе из зарубежа, там же закупалось оружие, там же прятались лидеры боевиков.

Например, Гапон сбежал в Европу и участвовал в провозе оружия в Россию на иностранном пароходе «Джон Графтон». В этой операции Гапон сотрудничал с японским военным атташе Акаси Мотодзиро, который известен тем, что раздавал деньги революционерам. Цель понятна: шла война, и Японии была выгодна дестабилизация ситуации в России.

Говорят, что для понимания настоящего необходимо знать прошлое. Но иногда верно и обратное. Нынешние события позволяют лучше понять прошлые. Так вот, с большой вероятностью провокаторов, виновных в «Кровавом воскресенье», следует искать не только среди тех, кто орудовал на улице.

Полиция должна была не допустить выхода многотысячной толпы, заранее обезвредив организаторов антигосударственного сборища. Но она этого не сделала, доведя ситуацию до критической. Ясно, что против царя уже в 1905 году поднялась часть властвующей элиты, судя по всему как раз в силовом блоке. Неслучайно почти сразу после «Кровавого воскресенья» Николай II отправил в отставку министра внутренних дел Святополка-Мирского.

Вернемся в Киев. После событий 30 ноября Янукович постарался отмежеваться от действий милиции. В свою очередь глава МВД Захарченко и премьер Азаров извинились за чрезмерное применение силы.

1 декабря «оппозиция» вновь собирает довольно крупный митинг в Киеве, и начинают захваты зданий (Киевская городская государственная администрация) и Дом профсоюзов. Далее несколько сот молодых людей атаковали здание Администрации президента, охрана которого была организована весьма своебразно. На пути толпы стояли безоружные солдаты, а за их спинами расположились прекрасно экипированные беркутовцы.

Как отмечали очевидцы, агрессивные радикалы кидались дымовыми шашками и булыжниками, били охрану металлической цепью и даже пытались таранить солдат бульдозером. В конце-концов отряд «Беркута» вышел из спячки и разогнал участников беспорядков. Я думаю, кадры тех событий все прекрасно помнят, и повторяться здесь нет смысла. Важно то, что милиция снова проявила себя довольно странно. Она позволила радикалам войти во вкус, почувствовать свою силу и только потом приняла решительные меры.

2 декабря оказался перекрыт центр Киева, строятся баррикады, появляются отряды самообороны. 3 декабря акции протеста проходят под стенами Верховной рады, где «оппозиция» пытается провести постановление об отставке правительства, но не набирает достаточного количества голосов. Последующие несколько дней проходит под знаком нарастания беспорядков. Растет число баррикад, пикетов, блокированных зданий и перекрытых улиц.

На этом фоне в Киев прибыли первый Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Кэтрин Эштон и замгоссекретаря США Виктория Нуланд. От Януковича потребовали решать все вопросы мирным путем. То есть проще говоря, решили связать его по рукам и ногам, поскольку его противники отнюдь не собирались действовать в рамках закона.

И вновь история повторяется.

Незадолго до Февраля 1917 года к царю пришел английский посол Джордж Бьюкенен, и угрожая ему революцией и катастрофой, требовал пойти на уступки «оппозиции». Спустя некоторое время к Николаю II пришел еще один высокопоставленный англичанин лорд Милнер, который имел наглость «советовать», кого необходимо назначить на ключевые посты в стране. Разумеется, речь шла о тех людях, которые вскоре совершили государственный переворот, свергнув монархию в России. И Бьюкенен, и Милнер были прекрасно с ними знакомы.

Вернемся в Киев. 11 декабря силовики несколько раз пытались взять под контроль центр города, но потерпели поражение. А 19 декабря Верховная рада постановила освободить от ответственности лиц, принимавших участие в акциях протеста и массовых мероприятиях. Янукович очевидно проигрывал противостояние, что и неудивительно, если учесть, кто стоял за спиной беснующейся толпы. Тем не менее, президент пока еще сопротивлялся. И в январе 2014 года ему удалось провести через парламент законы, которые давали ему легальную возможность справиться с «Майданом».

Так, например, процедура привлечения депутатов к уголовной ответственности упрощалась. Правила проведения митингов и наказания за их нарушение, напротив, становились строже. Блокирование зданий, жилищ, и транспортных коммуникаций каралась реальными тюремными сроками. Было и много других важных и полезных пунктов, совершенно логичных, естественных и типичных для мировой практики. Однако тут же вмешались представители Евросоюза и «рекомендовали» пересмотреть принятые законы. В результате на практике они так и не заработали, и Янукович вскоре их отменил.

Беспорядки все нарастали приобретая все большую ожесточенность. Появились погибшие. Трое из них погибли на улице Грушевского, причем МВД заявило, что не использует боеприпасы, которыми были убиты эти люди. Судя по всему, их убили «свои» с чисто провокационной целью повесить их смерть на «кровавый режим». Волнения тем временем продолжались, а Янукович пошел на переговоры с «оппозицией». В частности, он предложил Яценюку пост премьера, но договориться не удалось. Это и понятно, цель переворота не в том, чтобы искать компромиссы. Тем не менее ситуация продолжала колебаться, и ни одна сторона никак не могла добиться решительной победы.

И вот момент истины: Европарламент принял резолюцию по ситуации на Украине. Резолюция призывала Евросоюз ввести санкции в отношении иностранных активов и недвижимости украинских чиновников, ответственных за применение силы против протестующих.

Назвать евробюрократов лицемерами, обвинив их в двойных стандартах, это значит не сказать ничего. Но революция есть революция - это сплошное беззаконие, подлость, подставы и обман. Важно другое - из под Януковича вышибли почву. Своей элите такой президент уже не нужен, и даже просто опасен, ведь он не способен отстоять ее капиталы перед лицом Запада. И не просто не способен, а является причиной, по которой имущество могут в любой момент отобрать.

В конце февраля «оппозиция» предпринимает последний и самый кровавый натиск. 20 февраля происходит снайперская стрельба по участникам «Майдана» и по силовикам. До сих пор не установлены виновные в этом преступлении, однако его провокационная суть совершенно очевидна. Теперь у западных политиков появился идеальный повод объявить Януковича «кровавым тираном», и «назначить его виновным». Перед ним реально замаячила судьба Милошевича.

21 февраля Янукович сдался. Он согласился и на досрочные выборы президента, и на конституционную реформу, перераспределяющую власть в пользу парламента, и на формирование нового правительства. И последняя, казалось бы мелкая на фоне прочих уступка, - увести силовиков из Киева. Однако это обстоятельство сыграло важную роль в дальнейших событиях. Уже ночью 22 февраля радикалы с «Майдана» захватили здания Администрации президента, Кабинета министров, МВД и Верховной рады. Янукович покинул Киев. Переворот увенчался успехом.