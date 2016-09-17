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В посольстве России в Киеве рассказали о деталях ночного нападения

11:54 17.09.2016
Здание посольства РФ в Киеве. Фото с сайта gursesintour.com
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Посольство РФ в Киеве подтвердило, что в ночь на субботу около 20 неизвестных бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестные атаковали российское посольство в Киеве. Злоумышленники выпустили в сторону здания петарды и фейерверки и разбежались. Здание видимых повреждений не получило.

«В районе 1.00 (совпадает с мск) неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — рассказали РИА Новости в посольстве.

В посольстве уточнили, что «нападавших было около 20 человек», а «местная полиция их не задержала».

Источник в МИД отметил, что в случае, если факт нападения подтвердится, «реакция последует незамедлительно». 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Посольства и консульства в мире
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