Киев атакует лидеров ЕС

Украинская сторона возложила ответственность за невыполнение Минских соглашений на Париж и Берлин

У Германии и Франции появилась перспектива угодить под те самые санкции, которыми уже длительный период времени Запад пытается давить на Россию.

Повод — тот же. Во всяком случае, в трактовке экс-президента Украины Леонида Кучмы: невыполнение немецкими и французскими партнерами Киева Минских соглашений.

Кучма, представляющий, как известно, Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, атаковал европейских гарантов в эфире телеканала «112 Украина», возложив на Париж и Берлин ответственность за пробуксовку «Минска-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно «железной логике» второго президента «незалежной», Германия и Франция являются главными представителями «нормандской четверки», они принимали решения. И «если эти решения не выполняются в той мере, в которой записаны в протокол», то пусть берут вину на себя.

Известно, конечно, что наглость — второе счастье. Но это уже что-то запредельное! Мирных жителей Донбасса обстреливает Киев — даже сейчас, когда ДНР и ЛНР ввели «режим тишины» в одностороннем порядке с 15 сентября. А отвечают пусть Россия, Германия и Франция…

— Заявление Кучмы, как и сегодняшняя пламенная речь Порошенко на форуме «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве — это реакция на позицию Эйро и Штайнмайера, которую они озвучили во время своего недавнего посещения Украины, — комментирует ситуацию директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. — Надо сказать, что этот визит глав МИД Германии и Франции был в определенной степени знаковым. Потому что впервые официальные представители стран, которые являются гарантами Минских соглашений, открыто заявили о том, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства. И в первую очередь, конечно, в политической плоскости.

Даже из логики плана Эйро о мирном урегулировании в Донбассе, который был частично озвучен на переговорах 14 сентября, совершенно очевидно следует, что в настоящее время именно Киев должен обеспечить выполнение минских договоренностей. Потому что только Киев может принимать решения относительно изменений в Конституцию Украины, особого статуса ДНР и ЛНР, амнистии и выборов. И никто другой.

Причем, европейские дипломаты считают необходимым, чтобы украинские власти принимали эти решения в диалоге с представителями ДНР и ЛНР

— Того же, кстати, — интенсифицировать диалог с Народными республиками — от Киева требует председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.

— На самом деле, все это написано в Минских соглашениях.

— Да, но европейские политики столь высокого уровня раньше этот вопрос не поднимали в такой редакции…

— Это, действительно, так. Думаю, что Франция и Германия тоже не случайно сейчас заявляют о том, что именно по вине Киева минский процесс пробуксовывает.

Они-то для себя уже прекрасно поняли, что если так оставить ситуацию, то процесс не сдвинется с мертвой точки. И они как участники этого формата, как гаранты будут нести за это ответственность. Они, конечно, этого не хотят.

Им ничего не остается, как начать теперь озвучивать то, что киевская позиция является далеко не безукоризненной. И что именно от позиции Киева сейчас во многом зависит полное выполнение Минских соглашений.

— Киев отреагировал странно. Сначала обвинения от Кучмы. Потом фактическое признание Порошенко, что он отказывается от выполнения «Минска-2». Чего еще ждать?

— И Порошенко, и Кучма, они — заложники своей риторики, которая за два года уже просто стала их реальностью. Хотя реальность эта не очень соотносится с действительностью.

Они просто не могут сейчас выйти под камеры и сказать, что «да, мы признаем, мы виноваты, мы не выполняем. Сейчас будем делать». Не могут этого сделать, поэтому отыгрывают свои роли.

Но у любой пьесы есть финал. И если подобная риторика сохранится, и бездействие по выполнению минских соглашений продолжится, то, естественно, это скажется на позиции ключевых стран ЕС относительно Украины в целом. И относительно мирного урегулирования в частности. Потому что для всех уже очевидно, что Украина не хочет мира, не хочет выполнять договоренности по Донбассу.

Об этом российская сторона говорит уже давно. Но если теперь к нашему голосу подключатся еще и европейские партнеры, то тогда у нас будет больше рычагов давления на официальный Киев, чтобы принудить Украину к миру.

— А что с «неформатным» участником — США?

— Мы, безусловно, должны учитывать, что существует фактор Соединенных Штатов Америки, который не совсем такой, как у европейских партнеров. И уж точно не такой, как у нас. Потому что Штаты преследуют свои узкокорыстные геополитические цели.

И, тем не менее, если европейцы и дальше будут занимать честную и четкую позицию в оценке происходящего в рамках «Минска-2», то, я более чем уверен, что процесс действительно потихонечку будет двигаться в позитивном направлении. И в итоге соглашения будут реализованы.

— Может, Порошенко намерено тянет время, в расчете на скорые выборы в Германии и во Франции? Расчет простой: Меркель и Олланд уйдут, скорей всего. И решения «нормандской четверки» потеряют актуальность.

— Дело в том, что гарантами являются не конкретные люди. Гаранты их государства. Поэтому даже если лидеры поменяются, обязательства Германии и Франции не изменятся.

Еще вопрос, кто придет на смену Меркель и Олланду? Далеко не факт, что в результате этих выборов придут люди, которые будут более лояльно относиться к Украине и менее лояльно к России. Вероятней всего, что будет как раз наоборот. И это тоже прекрасно понимают в администрации президента Порошенко

Есть определенный расчет на выборы в США. Что с приходом к власти Клинтон американцы активнее будут поддерживать Украину и помогать ей. Но там, как мы знаем, тоже не все так однозначно. И формирование полноценного Госдепартамента при новой администрации займет, минимум, полгода — это у них достаточно длительный процесс.

С другой стороны, в конце года будут опять пересматривать вопрос о санкциях, наложенных на РФ. В это время как раз для Украины может наступить час «Х», когда позиция ведущих европейских государств — если она будет последовательной — может привести к тому, что санкции будут либо отменены, либо ослаблены. И совершенно иной тон разговора уже будет с Киевом.

По мнению политолога Александра Асафова, непонятный политический статус Кучмы не позволяет относиться к его высказываниям серьезно:

— Даже в трехсторонней группе он является, по сути, «свадебным генералом» без каких-либо конкретных полномочий. Поэтому, думаю, что за его обвинительным заявлением в адрес Берлина и Парижа может стоять только одно — плохо скрываемое раздражение итогами прошедших в Киеве переговоров Эйро и Штайнмайера. Совсем уж эти итоги не вписываются в политику официального Киева.

Дело в том, что все это время, прошедшее с момента встречи лидеров «нормандской четверки» в белорусской столице в феврале 2015 года, украинская власть занимается лишь словесной эквилибристикой на тему Минских соглашений.

Сначала они обвиняли Россию — что это она что-то там не выполняет. Что «Россия — оккупант и агрессор». И российские войска якобы воюют в Донбассе. Теперь — Париж и Берлин

Но имплементация Минских соглашений, в чем Порошенко уверял весь мир на протяжении всего этого времени, чтобы получать западную финансовую помощь, это все-таки вещь объективная. Есть документ, с четко прописанной процедурой, и его выполнение уже сложно оттягивать, прячась за какими-то мифическими угрозами.

А попытки эти были и предпринимаются до сих пор. Можно вспомнить, например, закон об амнистии для ветеранов «АТО», принятый Радой в одностороннем порядке. Или сказки Порошенко про то, что Украина на 95% выполнила Минские соглашения. Все остальное — за Россией.

Заявление Кучмы — это плохо скрываемая злость на европейских партнеров, которые приехали и указали Киеву на невозможность больше увиливать от выполнения своих обязательств. И еще дали понять, что альтернативы у украинского руководства нет.

По большому счету, это эмоциональное высказывание. Как и 95% высказываний нынешних украинских политиков. И на мечте представителей внешнеполитических ведомств Германии и Франции я бы на него никак не реагировал.