Верховная Рада попросит ООН признать Госдуму России нелегитимной

Верховная Рада Украины может признать нелегитимными выборы в российскую Госдуму из-за проведения голосования на территории Крыма. Соответствующий проект постановления внесен в Раду фракцией «Народный фронт», сообщает «112 Украина».

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк сообщил, что проект постановления предполагает обращение к Генассамблее ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, «чтобы мир не просто осудил выборы в Государственную Думу РФ, но и присоединился к украинской позиции относительно нелегитимности этого органа».

Яценюк также заявил, что соответствующее обращение к Генассамблее ООН направит президент страны Петр Порошенко, который находится с официальным визитом в США.

«Мы просим все фракции поддержать это постановление», — сказал Арсений Яценюк.

Выборы в Госдуму прошли в России 18 сентября. По результатам голосования, конституционное большинство в парламенте получила «Единая Россия» — 343 места. В новой Думе будет работать несколько депутатов, представляющих Крым.