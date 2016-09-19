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Верховная Рада попросит ООН признать Госдуму России нелегитимной

12:40 19.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Верховная Рада Украины может признать нелегитимными выборы в российскую Госдуму из-за проведения голосования на территории Крыма. Соответствующий проект постановления внесен в Раду фракцией «Народный фронт», сообщает «112 Украина».

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк сообщил, что проект постановления предполагает обращение к Генассамблее ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, «чтобы мир не просто осудил выборы в Государственную Думу РФ, но и присоединился к украинской позиции относительно нелегитимности этого органа».

Яценюк также заявил, что соответствующее обращение к Генассамблее ООН направит президент страны Петр Порошенко, который находится с официальным визитом в США.

«Мы просим все фракции поддержать это постановление», — сказал Арсений Яценюк.

Выборы в Госдуму прошли в России 18 сентября. По результатам голосования, конституционное большинство в парламенте получила «Единая Россия» — 343 места. В новой Думе будет работать несколько депутатов, представляющих Крым.

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:54
Микс

Вообще тог они сами нелигитимны.
19.09.2016, 19:40
РусскийЧеловек

Пока мы видим только стаю диких разозленных на Россию людей, которые сидят на русских сайтах и имитируют "любовь к Украине"! Вам бы для начала эмоции в порядок привести, подмышки помыть, а потом уже с комментами лезть!
19.09.2016, 19:35
РусскийЧеловек безымянному укротроллю

Статью внимательно читайте, там Порошенко не упоминается как инициатор обращения в Раду. И вообще-поберегите нервы, пригодятся, когда будете показания давать о своих "подвигах" на российских сайтах как сотрудник министерства пропаганды. Геббельсы недоученные, успокойтесь, с Россией не вам воевать!
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