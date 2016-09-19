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Сирийская армия объявила о прекращении перемирия

20:09 19.09.2016
Фото с сайта shtab.su
Фото с сайта shtab.su
Сюжет: Сирийский кризис

Командование правительственной армии Сирии объявило о прекращении соблюдения режима перемирия, который действовал в стране с 12 сентября. Об этом сообщает агентство SANA.

Предполагалось, что прекращение боевых действий позволит прекратить кровопролитие в стране, однако боевики проигнорировали его и нарушили «режим тишины» сотни раз, отметили в Верховном командовании сирийской армии.

Кроме того, боевики воспользовались ситуацией для перегруппировки и перевооружения для подготовки к масштабным террористическим атакам. Об этом же некоторое время назад предупредили в Минобороны России.

В заявлении командования делается акцент на том, что правительственная армия Сирии приложила максимум усилия для исполнения режима прекращения огня и открывала ответный огонь только в исключительных случаях.

Режим перемирия стал результатом достигнутого 9 сентября соглашения между РФ и США о многоступенчатом плане по САР. Помимо прекращения боевых действий сроком на неделю, оно предполагало разделение оппозиции и террористических группировок, а также создание безопасной зоны вокруг Алеппо для беспрепятственной доставки гуманитарных грузов.
 

Темы: Сирия, Армии иностранных государств, Военные конфликты в мире, Сирийский кризис
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