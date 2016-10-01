Беглецы запаниковали

Чего боится проживающий в США бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев

Сбежавшие на Запад бывшие политики ельцинских времен и проворовавшиеся олигархи вдруг запаниковали. Вывезя «за бугор» нажитое в России «непосильным трудом» и обосновавшись там на ПМЖ, они надеялись до конца дней тихо отсидеться в уютных уголках. Но теперь беглецы в ужасе от того, что творится сегодня в связи с наплывом иммигрантов в Западной Европе, а также опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа.

Об этих страхах откровенно поведал уже давно позабытый всеми в России бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. "Похоже, у Трампа есть реальный шанс стать президентом США, страны, которую я несколько лет назад выбрал в качестве своей второй родины, – с тревогой пишет он в статье для газеты «Вашингтон пост». – Что, если так и будет? Где на планете мне искать демократическую страну, где у моих детей и внуков будут возможности иметь свободу и стремиться к счастью?" –жалобно вопрошает Козырев.

Перед лицом таких вопросов у любого, мало-мальски знакомого с историей нашей страны и биографией бывшего министра, может хватить столбняк от удивления. Какой свободы не хватало в России человеку, сидевшему в министерском кресле? Что там мешало «счастью его детей и внуков»? Был ли он диссидентом, которого преследовали, сажали в психушку или хватали на улицах? Да нет, безоблачному счастью и благополучию его лично и членов его семьи абсолютно никто никогда не мешал. Так в чем же дело? Откуда этот страх?

В газете "Вашингтон пост" бывший министр объясняет, что его счастью в России, оказывается, мешал… Путин!

Вот как изображает это Козырев: "Когда в 2000 году Путин пришел к власти, никто в точности не знал его взглядов на вопросы экономической, социальной или внешней политики, если не считать расплывчатых обещаний "поднять Россию с колен" (вернуть ей величие), ввести законность и порядок и сокрушить терроризм. Законность и порядок переродились в гонения на критически настроенных журналистов, контроль над СМИ и клевету на противников, при этом коррупция и терроризм сохранялись. Самоуспокоенность Думы подготовила почву для ограничительных законов, и шаг за шагом неоспоримый Национальный Лидер упрочил свое положение".

Другими словами, после этого всё в России, с точки зрения Козырева, стало плохо и вот теперь эта история повторяется, как он считает, и в США. "Такова ролевая модель, – пишет он, – которой последовал кандидат в президенты США от республиканцев в 2016 году".

Паника охватила беглого политика с такой силой, что он даже решил открыто вмешаться в предвыборную кампанию в США.."Ваша ошибка, – обратился Козырев к американским избирателям, – может обернуться глобальной катастрофой. Ничто не заменит Америку как столп мировой стабильности, некому будет сдерживать «американского дуче»".

Он предостерегает, что может воплотиться в жизнь сценарий, описанный Оруэллом в романе "1984" – господство трех автократических держав на международной арене. "Вдруг Оруэлл просто ошибся с датой на 32 года?" – говорится в статье.

Карьера «Мистера “Да”»

Тут будет не лишним напомнить читателям, кем был в прежние времена уже давно всеми забытый Козырев и что он натворил. Стремительно сделав в мутном омуте 90-х годов карьеру в МИДе, Козырев волею случая удобно уселся в кресле министра иностранных дел. И тут же получил на Западе позорную кличку “Мистер «Да»”, в отличие от “Мистера «Нет»” – Андрея Громыко, твердо отстаивавшего интересы страны.

В своих мемуарах Евгений Примаков вспоминает, как однажды бывший президент США Ричард Никсон спросил Козырева о том, каковы интересы новой России. "Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, — цинично ответил на это Козырев. — И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен".

Этим предложением был поражен даже такой прожженный политикан, как Никсон. Даже по американским меркам это был запредельный концентрат угодливости и лести. Позднее Никсон так оценил позицию российского министра:

"Когда я был вице-президентом, а затем президентом, хотел, чтобы все знали, что я «сукин сын» и во имя американских интересов буду драться изо всех сил. А этот, когда Советский Союз только что распался, когда новую Россию нужно защищать и укреплять, хочет всем показать, какой он замечательный, приятный человек".

Угодливость перед американцами и ориентация на "общечеловеческие ценности" Козырева выразилась в том, что при нем был заключен ряд международных соглашений, которые иначе как предательством национальных интересов России назвать нельзя. Даже Михаил Горбачев признал, что при Козыреве российский МИД был филиалом Госдепартамента США.

В 1996 году Козырев был освобождён от обязанностей министра иностранных дел. Однако без дела не остался и еще несколько лет сидел в кресле депутата Госдумы. Как видно, уже тогда задумав покинуть Россию, Козырев активно участвовал в операциях на рынке ГКО (государственные краткосрочные облигации), спекуляции на котором, по мнению бывшего Генерального прокурора Ю. Скуратова, стали одной из причин дефолта августа 1998 года.

Тридцать сребреников, за которые Козырев продавал интересы России, обернулись для него прибыльном постом члена совета директоров американской корпорации «ICN Рharmaceuticals», где он потом стал ее вице-президентом. Далее бывший министр оказался на не менее доходном посту председателя Совета директоров ОАО АКБ «Инвестторгбанк».

Причины паники

Срубив, как говорили его подельники, деньжат, Козырев с 2012 года оказался на ПМЖ в США, где поселился в солнечном Майами. Хотя до сих пор непонятно, как такое могло произойти с носителем государственных секретов такого уровня. В Майами, как свидетельствует Википедия, бывший министр коротает теперь время "за чтением книг о демократических переменах в мире", а иногда и сам пописывает. В 2015 году в "Нью-Йорк таймс" была опубликована его статья "Россия на пути к смене режима", где Козырев выразил уверенность в неизбежном крахе "авторитарной, антизападной и коррумпированной" политической системы в России; рекомендовал западным лидерам противостоять Путину и не дожидаться смены режима в России, а действовать уже сейчас.

И вот теперь, не дождавшись столь желанной для него "смены режима", после выборов в России он открыто запаниковал. Но в своей новой статье в американской газете Козырев теперь явно дал маху.

Вместо того чтобы привычно обругать Путина и его "режим", беглый политикан назвал теперь диктатором человека, который и в самом деле может стать в США президентом. Наверное, от страха и досады у него голова пошла кругом, и он стал плевать теперь уже и в американский "колодец".

Впрочем, понять причину паники Козырева не так уж и трудно. И он, и другие беглецы, нашкодившие в России, как огня боятся теперь, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться. В России либералы, которым он служил верой и правдой, потерпели на выборах оглушительное фиаско, и все надежды на "скорую смену режима" рухнули. А потому не исключено, что если в Москве вспомнят о его "министерских" проделках и предъявят ему счет за былые грехи, то в случае потепления отношений еще неизвестно, как на это отреагирует Вашингтон. По-прежнему будет обеспечивать "счастливое будущее" его детям и внукам, или, как говорится, возможны варианты?