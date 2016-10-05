]]> ]]>
Главная В мире Новости

Эксперты назвали атаку на гумконвой в Сирии «липовой»

18:44 5.10.2016
Стоп-кадр с видео на YouTube
Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Независимые эксперты при целевых группах Международной группы поддержки Сирии (МГПС) полагают, что атака на гуманитарный конвой ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца была «липовой». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали ранее опубликованные в СМИ фото- и видеоматериалы, а также видео, которое было снято российским беспилотником. Они рассмотрели, что после нападения дорожное полотно не имеет повреждений, хотя на нем должны были появиться выбоины после авиаудара.

Эксперты отметили, что кабина одного из грузовиков осталась неповрежденной, хотя груз был уничтожен. Они также заметили, что на других автомобилях следы от осколков покрыты ржавчиной.

Специалисты указали на то, что взрывная волна при авиаударе не перевернула грузовики, хотя это должно было произойти. Однако с машин только сорвало брезент, их покрышки уцелели. Кроме того, остались на своих местах нагруженные в автомобили картонные коробки. При этом на одной из них видны следы, которые остаются при взрыве небольшого безоболочного снаряда.

Помимо всего прочего, специалисты рассмотрели на видео автомобиль, в прицепе которого ясно распознается миномет большого калибра. Машина двигалась под прикрытием конвоя. Они также сделали акцент на том, что территория, по которой ехал гумконвой, контролировалась террористами, наступавшими в направлении Алеппо при поддержке артиллерии, систем залпового огня и танков.

«Можно сделать вывод, что мы имеем дело с хорошо подготовленной инсценировкой или «липовой" атакой», - подытожили эксперты.

Гумконвой в Сирии подвергся атаке 19 сентября. Более половины из 30 машин было уничтожено. Погиб один сотрудник Красного полумесяца и не менее 20 мирных жителей.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2016, 21:52
а может липовые эксперты?

А что это за независимые экперты?По каким критериям они отобраны? Само слово "независимая" экпертиза уже заставляет сомневаться.Всё выглядит как вброс материала под прикрытием международной организации.Сомневаться в независимости каких либо экспертов в России заставляют высказывания политолога с многочисленными званиями и должностями Сергея Маркова: " Но вы знаете, я должен вам сказать, вот, есть некоторые факты, которые позволяют нам отделить ЭКСПЕРТА от пропагандистского лжеца, да? Ну, например. Вот, как человек относится к тому, что произошло в Киеве в конце Евромайдана? Чтобы человек считался экспертом, он должен признать, что произошел антиконституционный государственный переворот, он должен признать, что в правительство Турчинов исполняющим обязанности был назначен незаконно. Дальше он должен признать, что президентские выборы Порошенко прошли фальсифицированные. Он должен признать, что парламентские выборы тоже были фальсифицированы. Он должен признать о том, что не Россия напала на Грузию в 2008 году, а Саакашвили напал на Южную Осетию. Если человек не признает эти факты, его не стоит рассматривать вообще как эксперта, что-то честно говорящего. Он либо дурак совсем, умственно отсталый, либо лжец".
Иными словами экспертом в России может быть тот, кто законно избраных в Украине и признанных самой Россией может запросто навесить без тени сомнения ярлык "хунта".
05.10.2016, 20:38
из киева

Статья очень напоминает анекдот:
"Это не я убил потерпевшего, потому что:
1) у меня нет пистолета;
2) патрон был холостой;
3) я промахнулся;
4) ранение было совсем легким."
Если это инсценировка, то какой смысл указывать на миномет и делать "акцент на том, что территория, по которой ехал гумконвой, контролировалась террористами"?
05.10.2016, 20:21
???

Никто не сомневался, что это было сделано чтобы отвлечь внимание от бомбежки сирийских правительственных войск,когда США помогли ИГИЛ , поддержав их атаку с воздуха.
Типичный прием США одной провокацией отвлечь от другой и свалить это на противника.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.