Эксперты назвали атаку на гумконвой в Сирии «липовой»

Независимые эксперты при целевых группах Международной группы поддержки Сирии (МГПС) полагают, что атака на гуманитарный конвой ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца была «липовой». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали ранее опубликованные в СМИ фото- и видеоматериалы, а также видео, которое было снято российским беспилотником. Они рассмотрели, что после нападения дорожное полотно не имеет повреждений, хотя на нем должны были появиться выбоины после авиаудара.

Эксперты отметили, что кабина одного из грузовиков осталась неповрежденной, хотя груз был уничтожен. Они также заметили, что на других автомобилях следы от осколков покрыты ржавчиной.

Специалисты указали на то, что взрывная волна при авиаударе не перевернула грузовики, хотя это должно было произойти. Однако с машин только сорвало брезент, их покрышки уцелели. Кроме того, остались на своих местах нагруженные в автомобили картонные коробки. При этом на одной из них видны следы, которые остаются при взрыве небольшого безоболочного снаряда.

Помимо всего прочего, специалисты рассмотрели на видео автомобиль, в прицепе которого ясно распознается миномет большого калибра. Машина двигалась под прикрытием конвоя. Они также сделали акцент на том, что территория, по которой ехал гумконвой, контролировалась террористами, наступавшими в направлении Алеппо при поддержке артиллерии, систем залпового огня и танков.

«Можно сделать вывод, что мы имеем дело с хорошо подготовленной инсценировкой или «липовой" атакой», - подытожили эксперты.

Гумконвой в Сирии подвергся атаке 19 сентября. Более половины из 30 машин было уничтожено. Погиб один сотрудник Красного полумесяца и не менее 20 мирных жителей.

