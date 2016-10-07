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Максим Калашников: «США взяли курс на добивание Российской Федерации»

17:43 7.10.2016 , Максим Калашников
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Приближается очередная волна мирового кризиса и нужно отвлекающее «шоу»

Резкое обострение отношений между Москвой и Вашингтоном ставит вопрос о том, как далеко зайдут США на пути эскалации конфликта.

Известный писатель-футуролог Максим Калашников специально для KM.RU предлагает рассмотреть несколько вариантов развития событий.

Конечно, я не верю в то, что речь идет о ядерной войне

- Соединенные Штаты взяли курс на добивание Российской Федерации. Они всерьез закусили удила и попытаются устроить для Москвы «Цусиму». Сейчас мы выясняем отношения не на своей территории, и такое в истории уже было.

Конечно, я не верю в то, что речь идет о ядерной войне: этого не хотят ни США, ни Россия. Однако американцы знают, что и с помощью обычного вооружения не составит особого труда разгромить российскую группировку в Сирии. Перережут снабжение по морю, а если возникнет воздушный мост, например, через северный Ирак, то США могут разместить там зенитно-ракетные комплексы и сбивать самолеты. В их арсенале есть крылатые ракеты, и тогда не исключено повторение опыта операции «Лиса в пустыне». Я напомню, что тогда, в 1998 году, с войсками Саддама Хусейна именно так и разобрались. Москва не решится применить ядерное оружие, а США не собираются этого делать. 

Есть и другие варианты, помягче. Допустим, Вашингтон поставит на Украину оружие (соответствующий закон недавно принят), и затем уже силами украинской армии сокрушит ДНР и ЛНР по-настоящему. «Креативная политика» привела к тому, что все самые идейные люди из Донбасса выдавлены, республики гниют изнутри, и при умелых действиях ВСУ военный разгром ДНР и ЛНР не исключен. В этом случае произойдет дезорганизация Донбасса, и на территорию РФ просочатся люди с оружием. Это уже серьезная проблема помимо очевидного подрыва престижа Москвы на мировой арене и внутри Российской Федерации.

На месте Путина я бы подумал о чрезвычайных мерах в экономике

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что у Вашингтона есть рычаги воздействия на нефтяной рынок. Устроят падение цен на нефть, вбросив информацию о том, что увеличилось число буровых установок на территории США или выросли объемы нефтяных запасов и т.п.

Экономическое положение РФ ухудшится, а тут еще можно ожидать ужесточения санкций, и дестабилизации в «мягком подбрюшьи» нашей страны. Я говорю о разжигании новой войны в Средней Азии. Это сразу же создаст для Москвы громадные трудности, в том числе экономические. В такой ситуации весьма вероятна деморализация российских правителей.

Казалось бы, а зачем США все это нужно? Российская Федерация начала действовать без согласования со «старшим партнером», попытавшись обрести некоторую самостоятельность. Это – первая причина жесткой реакции Вашингтона, но есть и вторая. Приближается очередная волна мирового кризиса, вот и нужно отвлекающее «шоу». В 2001 году роль такого отвлечения сыграли теракты и последовавшая война с терроризмом, с «Осью зла». А сейчас они уже Россию изображают в виде «Рейха».

На месте Владимира Путина я бы подумал о чрезвычайных мерах в экономике, а не о фискальных шагах, как это делается сегодня. Ну и в крайнем случае объявил бы, что силы стратегического ядерного сдерживания перейдут к испытаниям нового способа применения межконтинентальных ракет.

Высотные взрывы способны парализовать целые мегаполисы в США, не уничтожая население, не разрушая города, они просто выжгут всю электронику. Это предупредительная мера, игра на нервах, которая может заставить американцев отпустить удила.

Интервью подготовил Дионис Каптарь 

Темы: Военные конфликты в мире, Ядерное оружие, Мировая экспансия США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 17:56
"все пропало, гипс снимают, клиент уезжает."(с)

пеши исчо
07.10.2016, 17:53
Сторонний наблюдатель

Автор:-" ... при умелых действиях ВСУ военный разгром ДНР и ЛНР не исключен. В этом случае произойдет дезорганизация Донбасса, и на территорию РФ просочатся люди с оружием."

Вопрос автору- Почему из России боевики с ОРУЖИЕМ могут просочится , кстати что и делают, в Украину. А наоборот нельзя?
Пример-Гиркин, Бородай, Всякие Моторолы и т.д.
07.10.2016, 17:46
17;45

Российский кризис это не мировой кризис.
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