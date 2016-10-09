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В Киеве заявили о поимке «российского шпиона»

21:01 9.10.2016
Фото со страницы СБУ в Facebook
Фото со страницы СБУ в Facebook
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Службой безопасности Украины задержан в Ровно агент российской разведки. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Отмечено, что подозреваемый в шпионаже является гражданином Украины, но постоянно проживает в России. По версии СБУ, он должен был завербовать одного из старших офицеров Сухопутных войск ВСУ.

В обмен на документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», со сведениями о боевой подготовке, вооружении, мобилизационном развертывании и военном сотрудничестве ВСУ с иностранными партнерами агент должен был предложить офицеру и его семье российское гражданство и денежное вознаграждение. Сумма его зависела от важности и актуальности переданной информации.

В ВСУ сообщили, что подозреваемый был задержан 8 октября с поличным – при передаче ему флешки с дезинформацией, которую он считал секретными сведениями.

Со стороны Москвы пока никаких комментариев по данному поводу не последовало.

В начале месяца в Москве был задержан украинец Роман Сущенко, который подозревается в сборе секретных сведений относительно деятельности Вооруженных Сил РФ. Он помещен под арест, в отношении него возбуждено уголовное дело.
  

Темы: Украина, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 21:40
Александр

меня терзают смутные сомненья- зачем передавать флешку с дезой и сразу задерживать???
09.10.2016, 21:38
Евгений

Откуда в ВСУ могут быть какие-то секретные данные)))))) Обычная банда алкашей и наркоманов, причем нарики начинаются с генералов, а алкаши с Генерального прокурора Украины. Самым большим секретом является количество выпитого и уколотого.
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