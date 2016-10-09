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Республиканцы хотят заменить кандидатуру Трампа на выборах

09:09 9.10.2016
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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В США кандидат в президенты Дональд Трамп оказался на грани провала после скандальной публикации его вульгарных высказываний 11-летней давности, пишут Вести. В пятницу была обнародована видеозапись 2005 года, на которой миллиардер заявляет, что женщины позволяют ему хватать их руками за интимные места, поскольку он — «звезда».

За сутки он лишился поддержки около 40 видных республиканцев — от него отреклись, в частности, Кондолиза Райс, Джон Маккейн и Арнольд Шварценеггер, а также несколько губернаторов и видные конгрессмены. Такого еще не было в истории Великой старой партии.

Юристы республиканцев срочно ищут способ заменить кандидата — и это при том, что до выборов остался всего месяц. Выдвинуть нового кандидата можно либо в случае добровольного ухода прежнего, либо в случае его смерти.

Несмотря на то, что три сенатора от республиканцев попросили Трампа покинуть президентскую гонку, он заявил, что уходить не собирается.

В своем твиттере Дональд Трамп процитировал обвинения Хуаниты Броудрик в адрес экс-президента США Билла Клинтона в изнасиловании. В своих сообщениях Броудрик утверждает, что Клинтон изнасиловал ее в 1978 году. Ее обвинения не рассматривались в суде, пишет «Газета.RU».

Броудрик также обвинила супругу бывшего президента, кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в том, что она угрожала ей после изнасилования.
 

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 11:59
и

Еде один идиотизм эстаблишмента или скорей всего лицимерие. Найти пристально чистого нужно на том свете. А на этом свете за такую глупость наверное больше половины земли нужно осудить, А в америке их 85% остальные может 0,5 скромные и 14,5 это геи и импотенты.
09.10.2016, 11:52
Гость

"женщины позволяют ему хватать их руками за интимные места, поскольку он — «звезда»" - разве это женщины - обычные самки, готовые глотку перегрызть любому за "лакомый кусок мяса". Поэтому правильно фраза должна звучать так: "Голодные самки готовы пойти на все ради лакомого куска мяса". Так что это он себя унизил, признавая тот факт, что его окружают одни шлюхи, которые на все готовы только ради его бабок. А если бы он был бедным, как церковная мышь, то никто бы в его сторону даже не посмотрел, поскольку, как мужчина, он вообще никому не интересен. В его возрасте уже пора лечиться от импотенции, а не "лапать баб". Наверное потому и лапает, что больше уже ни на что не способен. Это я к чему веду. Так, как Трамп, думает большинство мужчин. Поэтому все они хотят заработать как можно больше денег, и тогда "все женщины мира упадут к их ногам". Не упадут, поскольку в этом вопросе природа оказалась мудрее, дав человеку такое сильное чувство под названием "ЛЮБОВЬ". Лучшие дети рождаются именно в любви, а как мы знаем, женщины ищут мужчину прежде всего для продолжения рода. Поэтому "лучшим мужчиной в мире и отцом ее будущих детей" для женщины будет казаться именно тот, которого она любит по-настоящему. Хотя на самом деле он ничего из себя не представляет. Как говориться, "любовь зла...". Те же женщины, которые ищут богатого мужика, чтобы обеспечить свое потомство в будущем - это обычные "кукушки". Они не способны быть ни настоящими женами, ни тем более матерями. Так - ОШИБКА ПРИРОДЫ.
09.10.2016, 11:19
Гы-гы - при чем тут женщины

Возмущены Джон Маккейн и Арнольд Шварценеггер, а также несколько губернаторов и видные конгрессмены++++++++

Видать завидуют)))

Понятно что это повод.
Харрасмент как способ расправы с неугодными.
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