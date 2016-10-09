Республиканцы хотят заменить кандидатуру Трампа на выборах

В США кандидат в президенты Дональд Трамп оказался на грани провала после скандальной публикации его вульгарных высказываний 11-летней давности, пишут Вести. В пятницу была обнародована видеозапись 2005 года, на которой миллиардер заявляет, что женщины позволяют ему хватать их руками за интимные места, поскольку он — «звезда».

За сутки он лишился поддержки около 40 видных республиканцев — от него отреклись, в частности, Кондолиза Райс, Джон Маккейн и Арнольд Шварценеггер, а также несколько губернаторов и видные конгрессмены. Такого еще не было в истории Великой старой партии.

Юристы республиканцев срочно ищут способ заменить кандидата — и это при том, что до выборов остался всего месяц. Выдвинуть нового кандидата можно либо в случае добровольного ухода прежнего, либо в случае его смерти.

Несмотря на то, что три сенатора от республиканцев попросили Трампа покинуть президентскую гонку, он заявил, что уходить не собирается.

В своем твиттере Дональд Трамп процитировал обвинения Хуаниты Броудрик в адрес экс-президента США Билла Клинтона в изнасиловании. В своих сообщениях Броудрик утверждает, что Клинтон изнасиловал ее в 1978 году. Ее обвинения не рассматривались в суде, пишет «Газета.RU».

Броудрик также обвинила супругу бывшего президента, кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в том, что она угрожала ей после изнасилования.

