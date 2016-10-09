Клинтон поймали за язык

Новые утечки на WikiLeaks компрометируют кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон

Онлайн-ресурс WikiLeaks опубликовал новый пакет конфиденциальной переписки Хиллари Клинтон, а также расшифровки ее закрытых выступлений перед представителями крупного бизнеса. Судя по этим документам, кандидат в президенты США от Демократической партии лукавила перед простыми избирателями и наживалась на богатых.

Хиллари Клинтон, общаясь с высокопоставленными менеджерами с Уолл-стрит, представала женщиной совсем других взглядов, нежели когда она выступала перед простыми избирателями. Об этом можно судить по текстовым расшифровкам ее выступлений перед представителями крупного бизнеса. 8 октября расшифровки вместе с еще одним пакетом ее конфиденциальных электронных писем появились на онлайн-ресурсе WikiLeaks.

Это частая практика в США, когда политик зарабатывает на выступлениях перед разными аудиториями. Упомянутые речи Клинтон носили закрытый характер и предназначались представителям крупных корпораций, которые хотели знать ее взгляды на экономическую политику США в случае ее победы на выборах, пишет Газета.RU.

За закрытыми дверями демократка Клинтон обещала преференции для крупного бизнеса даже ценой сокращения социальных ассигнований.

Издание The New York Times отмечает, что такая позиция контрастирует с ее публичными выступлениями, в которых она позиционирует себя как борец за интересы среднего бизнеса и социальных прав простых американцев. Именно на это Клинтон сделала упор на последних дебатах с республиканским соперником Дональдом Трампом, обвиняя миллиардера в том, что он получил $14 млн от своего отца в качестве стартового капитала для бизнеса.

В одной из речей перед представителями финансовой элиты США Клинтон признала, что она «достаточно далека» от проблем обычных американцев. Впрочем, позже она подчеркнула, что понимает раздражение многих американцев тем фактом, что крупный бизнес «ведет нечестную игру».

Издание Slate отмечает: выложенные на WikiLeaks данные доказывают, что часть обвинений Трампа против Клинтон действительно имеет под собой основу.

Республиканский кандидат в президенты США ранее заявлял, что у Клинтон огромный политический опыт, но весь этот опыт «неудачный». Она слишком тесно и долго была связана с Вашингтоном и политическим истеблишментом, чтобы говорить правду, утверждал Трамп.

В одном из своих выступлений перед представителями банковской индустрии Клинтон заявила, что ее «мечтой» является «общий рынок для всего Западного полушария с открытой торговлей и отрытыми границами». Фактически это означало поддержку проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП), амбициозного регионального торгового соглашения Барака Обамы.

Во время дебатов с Трампом 26 сентября Клинтон подчеркивала, что выступала против ТТП.

Еще один штрих к скандалу добавило письмо Тони Каррка, участника предвыборного штаба Клинтон, тоже выложенное на WikiLeaks. Ранее, проанализировав расшифровки выступлений Клинтон на Уолл-стрит, Каррк составил целый список проблем, которые могут возникнуть, если эти тексты попадут в руки прессы. Об этом и рассказывается в его письме.

Теперь, когда нежелательные речи стали достоянием общественности, Каррк — да и все остальные — могут воочию убедиться, как трудно придется Клинтон находить слова оправдания.

Две позиции одной женщины

Во время одного из выступлений перед финансистами, кстати, Клинтон шутила как раз над необходимостью «обладать двумя позициями одновременно: официальной и личной».

В политических маневрах и неоднозначных высказываниях нет ничего криминального. Тем же самым занимаются практически все опытные политики масштаба Клинтон. Тем не менее Клинтон часто упрекали в лицемерии, и новый пакет «утечек» WikiLeaks добавит аргументов ее политическим соперникам.

Пока Клинтон опережает Трампа, однако у нее также высокий отрицательный рейтинг.

Новый скандал вокруг «двуличия» Клинтон может серьезно повлиять на настроения избирателей. «Подобное вряд ли понравится работягам из Огайо», — пишет Slate.

Публикация материалов WikiLeaks накануне воскресных дебатов Клинтон и ее соперника Трампа дает последнему немало возможностей для атак. Она также может оттолкнуть от Клинтон сторонников сенатора-социалиста Берни Сандерса, который сейчас агитирует за Клинтон.

Ранее, пока Сандерс был главным соперником-однопартийцем Клинтон на праймериз, он эффективно критиковал ее за связь с крупными финансовыми структурами. Теперь ту же карту может разыграть и Трамп.

Представители штаба Клинтон не подтвердили подлинность опубликованных речей, однако официальный представитель Клинтон Глен Каплин предположила, что сливу данных на сайт WikiLeaks могли способствовать представители России, которые хотели бы видеть в Белом доме Трампа, а не Клинтон.

Впрочем, республиканскому кандидату недавно тоже досталось в результате утечек компрометирующих материалов.

В пятницу издание The Washington Post обнародовало аудиозапись, на которой Трамп со свойственным ему краснобайством распространяется насчет того, как его «звездный» статус позволяет целовать любую красивую женщину, более того — «делать с ней все что угодно». В том числе хватать между ног (в оригинале эта фраза Трампа звучала грубее).

Возмущение общественности было столь велико, что Трамп практически сразу принес свои извинения за сказанное. По его словам, это был «треп в раздевалке, частный разговор, который произошел много лет назад». «Билл Клинтон был со мной гораздо грубее на поле для гольфа», — добавил Трамп.

Авторы: Александр Братерский, Игорь Крючков