Сергей Марков: «Обаме выгоден аморальный и коварный поступок Саудовской Аравии»

Он всячески старается уменьшить влияние просаудовского лобби в США

Гуманитарный координатор ООН по Йемену Джейми МакГолдрик осудил авиаудары на траурную процессию в Йемене.

В свою очередь МИД России потребовал расследовать обстоятельства трагедии, которая привела к гибели более двухсот человек, а общее число пострадавших превысило пятьсот человек.

Напомним, что в Йемене идет гражданская война, в которой участвуют повстанцы и армейские подразделения, поддерживающие экс-президента Али Салеха, а им противостоят правительственные войска и ополченцы, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

8 октября авиация арабской коалиции нанесла пять ударов столице Йемена – Сане, контролируемой повстанцами.

Сергей Марков, наиболее цитируемый иностранными СМИ политолог России, дал эксклюзивное интервью порталу KM.RU по событиям вокруг трагедии.

Существовал реальный шанс на переговоры и урегулирование

- Случившееся в Йемене - это не только трагедия, но и событие, которое будет иметь серьезные политические последствия. Бомбардировка произошла во время перемирия. Существовал реальный шанс на переговоры и урегулирование конфликта, однако серия ударов, хорошо скоординированная и срежессированная, сделана, в частности, с целью срыва перемирия.

Западники, кстати, надеялись на переговоры, и, можно сказать, что бомбардировка оказалась коварным ударом со стороны Саудовской Аравии. Этот шаг поставил под большое сомнение способность Эр-Рияда конструктивно взаимодействовать с западными государствами.

Вместе с тем, западные страны начали раскручивать информационную войну, обвиняя Россию в «военных преступлениях» в Сирии, а сейчас выясняется, что их союзники точно убили сотни мирных людей во время траурного мероприятия!

Получается, что Западу можно обвинять Россию в «военных преступлениях», не имея фактов, а в случае своего же собственного союзника налицо явные факты таких преступлений. Очевидно, что данное обстоятельство подрывает информационно-политические усилия по демонизации России. То есть для Запада такой шаг Саудовской Аравии оказался не ко времени.

Это коварство – абсолютно продуманное и аморальное

Есть и третий момент. Этот удар был нанесен, когда на похороны бывшего замминистра собралось все руководство Йемена. Судя по всему, цель атаки состояла в том, чтобы физически ликвидировать многих противников Саудовской Аравии. Это коварство – абсолютно продуманное и аморальное.

Барак Обама, кстати, настроен против Саудовской Аравии. Он старается уменьшить влияние просаудовского лобби в Сенате, Конгрессе, правительстве США и американских СМИ. Однако коварство саудитов, подрывающее политику США, ведет к качественному шагу вперед для Обамы в его стремлении ослабить связи с саудитами.

По всей видимости, результатом операции станет прекращение военно-политического союза западных стран с Эр-Риядом. Конечно, по нефти и газу сотрудничество сохранится, но по Сирии может прекратиться, и тем более это вероятно в йеменском вопросе.

А что же Россия? Мы должны максимально активно продвигать в информационном поле обсуждение чудовищного преступления, совершенного Саудовской Аравии. Однако я, к сожалению, вижу, что с наших экранов эта тема почти уже ушла. Это большая ошибка, ведь наш информационный ответ мог бы серьезно изменить ситуацию на Ближнем Востоке, и, в Сирии, в частности.

Интервью подготовил Дионис Каптарь