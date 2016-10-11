Меркель пригласила «нормандскую четверку» в Берлин на ужин

Встреча лидеров «нормандской формата» по Украине пройдет в Берлине 19 октября по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом во вторник, 11 октября, заявил посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe1.

«Да, это так. Госпожа Меркель пригласила троих лидеров «нормандского формата» встретиться за ужином, он пройдет вечером 19 октября в Берлине», — подтвердил российский посол.

10 октября РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова сообщило, что встреча лидеров «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Украине пройдет 19 октября. О возможной встрече «нормандской четверки» сообщали также и во французском МИД. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро допустил, что саммит «нормандской четверки» может состояться в Париже одновременно с визитом во французскую столицу российского президента Владимира Путина, запланированным на эту дату.

В то же время официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер накануне заявила, что у правительства ФРГ нет информации о подготовке встречи лидеров «нормандского формата» 19 октября.

Предыдущее заседание контактной группы по украинскому вопросу в Минске прошло 21 сентября и закончилось подписанием документа, на подготовку которого ушло три месяца. Не более чем за 30 дней противоборствующие стороны на юго-востоке Украины должны были развести позиции для создания зоны безопасности по трем участкам: Золотому, Петровскому и станице Луганской. Однако разведение сил так и не состоялось.

В результате украинские военные и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик обвинили друг друга в неготовности прекращать огонь и отводить свои вооружения, а миссия ОБСЕ не смогла начать мониторинг в районах, предполагавшихся к демилитаризации, писала газета «Коммерсантъ» в начале октября.