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Меркель пригласила «нормандскую четверку» в Берлин на ужин

11:58 11.10.2016
Ангела Меркель. Фото с сайта sharij.net
Ангела Меркель. Фото с сайта sharij.net
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Встреча лидеров «нормандской формата» по Украине пройдет в Берлине 19 октября по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом во вторник, 11 октября, заявил посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe1.

«Да, это так. Госпожа Меркель пригласила троих лидеров «нормандского формата» встретиться за ужином, он пройдет вечером 19 октября в Берлине», — подтвердил российский посол.

10 октября РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова сообщило, что встреча лидеров «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Украине пройдет 19 октября. О возможной встрече «нормандской четверки» сообщали также и во французском МИД. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро допустил, что саммит «нормандской четверки» может состояться в Париже одновременно с визитом во французскую столицу российского президента Владимира Путина, запланированным на эту дату.

В то же время официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер накануне заявила, что у правительства ФРГ нет информации о подготовке встречи лидеров «нормандского формата» 19 октября.

Предыдущее заседание контактной группы по украинскому вопросу в Минске прошло 21 сентября и закончилось подписанием документа, на подготовку которого ушло три месяца. Не более чем за 30 дней противоборствующие стороны на юго-востоке Украины должны были развести позиции для создания зоны безопасности по трем участкам: Золотому, Петровскому и станице Луганской. Однако разведение сил так и не состоялось. 

В результате украинские военные и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик обвинили друг друга в неготовности прекращать огонь и отводить свои вооружения, а миссия ОБСЕ не смогла начать мониторинг в районах, предполагавшихся к демилитаризации, писала газета «Коммерсантъ» в начале октября.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Международная политика
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 13:22
Микс

Лучше бы чем мутить признала,, что Боинг сбили укропы и они же нацисты и вывела американское атомное оружие с территории Германии.
11.10.2016, 12:54
Дед Щукарь

А мюнхенских заговорщиков опять забыли. Не везет ребятам, редко вспоминают.
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