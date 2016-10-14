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Украинский депутат пожаловался на прекращение действия санкций против РФ

21:01 14.10.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Действие санкций Украины против России прекратилось месяц назад, и глава государства не торопится их продлевать. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Он напомнил, что санкции Киева были введены на год указом президента Украины Петра Порошенко 16 сентября прошлого года. В прошлом месяце срок его действия истек, однако нового указа до сих пор не последовало, отмечает депутат.

«То есть США держат санкции против России, Канада держит, Евросоюз держит - а Украина нет», - возмущается Лещенко.

Он полагает, что причиной отсутствия указа о продлении санкций является коррупция. «За определенную сумму можно вычеркнуть себя из санкционного списка. Или включить туда своего конкурента – и получить монополию на рынке. Ну и еще – пока продолжаются «санкционные каникулы», можно не за дорого приобрести активы, которые подпадают под санкции», - написал депутат.

Первоначально под украинские санкции попали 388 физических лиц и 105 компаний. В конце августа Киев расширил санкционный список, добавив в него еще 250 граждан и 46 юрлиц.
 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко
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14.10.2016, 22:27
Пургений

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