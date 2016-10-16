Популярный американский журналист разгромил конгрессменов в эфире своей программы

Алекс Джонс: «Дебилы из Конгресса! Острова не плавают, и вы не можете сбивать российские самолёты в Сирии»

У известного американского журналиста Алекса Джонса сдали нервы в эфире геополитической программы infoWars.com. Он доходчиво ответил на глупость конгрессменов, объяснив политикам, почему острова не плавают и к чему приведёт уничтожение российских самолётов в Сирии. Текст выступления Джонса перевёл и опубликовал в YouTube Денис Владимирский. Приводим самые яркие цитаты из пламенной речи журналиста.

КОНГРЕССМЕН ДУМАЕТ, ЧТО ОСТРОВА ПЛАВАЮТ

- Недавно в своей передаче я просто упомянул Хенка Джонсона. Он думал, что острова, где расположена основная военная база США в Тихом океане, плавают. Он, кстати, действующий конгрессмен. Сказал это несколько лет назад. Он серьёзно говорил, что острова плавают. Я упомянул это, потому что была параллель с тем, о чём спрашивали другие члены Конгресса, председатели Объединённого совета. Они задумались, а не можно ли сбивать российские самолёты крылатыми ракетами, чтобы не рисковать жизнями наших пилотов. В ответ они получили: "Извините, но они могут ответить ударом на удар". На это председатели удивились, ведь у нас не будет пилотов в воздухе, а будут крылатые ракеты.

«МАККЕЙН ПОХОЖ НА ПЕДОФИЛА»

- Всё проходило как часовое слушание. Генерал смотрел на них, как кот смотрит на рыбу в аквариуме. Люди, вы что делаете? Потом я общался со зрителями, которые посмотрели это видео. Никто не верил, что там сидит конгрессмен, который говорит о плавающий островах. Политики не знали, почему это не правильно сбивать российские самолёты крылатыми ракетами, они не знали, что им ответят на атаку. Хенк Джонсон очевидно умственно отсталый. Посмотрите на него. Это глобалист и у него черты лица ненормального человека. Мне очень жаль, но это важно. Посмотрите на Маккейна. Он похож на педофила. Не педофил, но очень на него похож. Кстати, когда говорил это каждый час, я надеялся, что люди посмотрят на него и скажут: "Так ведь он действительно похож!"

УМНЫХ ПОЛИТИКОВ ЗАМЕНЯТ НЕОБРАЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ

- Нужно понять, с чем мы имеем дело. Есть конгрессмен, который говорит в комитете обороны, что острова плавают. Это не вершины гор над океаном, это "плавучие штуки". Вот такие правители посажены в кабинеты. Они только что избавились от СинтИи МаккинНи, потому что она умный человек. Они избавились от неё из-за её же смелости. Везде её демонизировали, говорили, что она ужасна. Нет! Просто промывали мозги по поводу неё. Она выводила на чистую воду круги правительства, которые занимались похищением людей, разоблачала истории со смертельными вакцинами и войнами этих жуликов. Она выявила, что Обама хуже, чем Буш. Вот почему её убрали и заменили человеком, который думает, что острова - это плавающие скалы.

ГОТОВЫ РАЗВЯЗАТЬ ВОЙНУ? ГОРИТЕ В АДУ!

- Во что превратились эти глобалисты? Командующий армией США угрожает России войной. Он говорит, что будет война масштабней, чем Вторая мировая. Пентагон требует беспилотную зону над Сирией, заявляет, что они могут сбивать самолёты. А потом они спрашивают: "А можно ли наносить удар ракетами". Генерал отвечает, что это приведёт к войне с Россией. Она не станет молчать. Эти патриоты хотят войны. Они говорят, что у нас тысячи ракет корабельного базирования, которые посбивают все российские самолёты. Правительство не разбирается в устройстве мира, но хочет воевать. По факту первого сбитого самолёта Россия созовёт чрезвычайный совет ООН. Примут все возможные санкции и запреты. А по факту второго сбитого самолёта Россия скажет, что запустит свои сверхзвуковые ракеты, которые летят со скоростью 4000 миль в час в ваши корабли, которые стреляют по самолётам. Потом американцы запустят больше ракет, а российские корабли и подлодки ударят по нашим в Средиземном море. Затем начнутся атаки на российские базы, а Россия в ответ зайдёт в Европу. Тогда НАТО заявит о запуске ядерных ракет малой и средней дальности. Бум! И все мертвы! Слушайте вы, дебилы из Конгресса! Острова не плавают, и вы не можете сбивать Российские самолёты в Сирии! Их туда пригласило правительство, чтобы уничтожать террористов, которые убивают христиан сотнями тысяч. Так нельзя делать! Вы будете гореть в аду!