Войска Ирака и коалиции США начали наступление на Мосул

Армия Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, и курдских сил самообороны начала операцию по освобождению города Мосула от боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России). Об этом сообщает РИА новости.

Власти Ирака и США уверены в победе над террористами. Эксперты, а также представители курдских сил оценивают ситуацию более сдержанно. Они уверены, что боевиков будет сложно выбить из города. Террористы будут пытаться удержать Мосул под своим контролем всеми силами, поскольку он расположен на стратегическом пересечении путей из Ирака в Иран, Сирию и Турцию. Это экономический центр, имеющий выход на нефтеносные районы севера. Кроме того, уход боевиков из Мосула будет фактически означать потерю ими территории Ирака.

По словам, курдов, террористы серьезно готовятся к предстоящим боям. Они минируют улицы, подрывают мосты внутри города для того, чтобы усложнить наступление.

По мнению экспертов, у боевиков ИГ может быть запасной план на случай провала обороны. Они не исключают, что террористы смогут уйти в Сирию и, возможно, это произойдет с согласия Штатов.

ООН и Красный Крест по-своему готовятся к боям за Мосул. Они готовят лагеря для беженцев и продовольственные наборы, а также тонны медикаментов. В организациях опасаются гуманитарной катастрофы, аналогичной той, что имеет место в сирийском Алеппо.

