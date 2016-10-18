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Лидеры «нормандской четверки» договорились о встрече 19 октября

11:58 18.10.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Лидеры «нормандской четверки» проведут встречу в Берлине 19 октября. Об этом сообщили в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Accosiated Press.

Во встрече, добавляет Reuters, помимо немецкого лидера, примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд. Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт уточнил, что встреча пройдет вечером 19 октяюря. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться реализация минских соглашений и план дальнейших действий.

В начале октября о предстоящей встрече сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Позднее посол России во Франции Александр Орлов уточнил, что она пройдет в немецкой столице 19 октября. Тем не менее, 17 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ясности по встрече в «нормандском формате» пока нет.

Одновременно с этим стало известно об отмене визита Путина в Париж, где он должен был встретиться с Олландом. По словам источников Reuters, причиной этого стало то, что французский лидер отказался обсуждать что-либо кроме Сирии.

Лидеры стран в последний раз встречались в так называемом «нормандском формате» в сентябре 2015 года. В феврале 2015 года были подписаны минские соглашения, призванные положить конец боевым действиям на юго-востоке Укераины.

Темы: Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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18.10.2016, 12:15
Русич

Не нужно позориться президенту России и ездить на встречу с этими упырями. Они подстилки пиндостана и сами ничего не решают. Разговаривать там не с кем и ни о чем.
18.10.2016, 12:03
Архип

а разве Президент России заявил о согласии?
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