Лидеры «нормандской четверки» договорились о встрече 19 октября

Лидеры «нормандской четверки» проведут встречу в Берлине 19 октября. Об этом сообщили в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Accosiated Press.

Во встрече, добавляет Reuters, помимо немецкого лидера, примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд. Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт уточнил, что встреча пройдет вечером 19 октяюря. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться реализация минских соглашений и план дальнейших действий.

В начале октября о предстоящей встрече сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Позднее посол России во Франции Александр Орлов уточнил, что она пройдет в немецкой столице 19 октября. Тем не менее, 17 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ясности по встрече в «нормандском формате» пока нет.

Одновременно с этим стало известно об отмене визита Путина в Париж, где он должен был встретиться с Олландом. По словам источников Reuters, причиной этого стало то, что французский лидер отказался обсуждать что-либо кроме Сирии.

Лидеры стран в последний раз встречались в так называемом «нормандском формате» в сентябре 2015 года. В феврале 2015 года были подписаны минские соглашения, призванные положить конец боевым действиям на юго-востоке Укераины.