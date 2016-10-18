Штаб Клинтон выдал Лещенко за миллиардера из РФ, поддерживающего Трампа

Российский певец Лев Лещенко появился в предвыборном ролике кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в котором ее предвыборный штаб представил его как российского миллиардера Араса Агаларова в качестве спонсора Республиканской партии США.

Своей реакцией на это в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился сам бизнесмен Арас Агаларов.

«Раньше я думал, что американцы хотя бы иногда пишут правду. Теперь я понял, что у них нет ни одного правдивого издания. То, что пишет Америка, находится за рамками вообще всего», — сообщил предприниматель.

Бизнесмен отметил, что журналисты Washington Post приехали в Россию с намерением взять интервью.

«Мы дали им интервью под магнитофонную запись. Американцы спросили, зачем мы записывали. Я ответил, что это нужно, чтобы потом ничего не передергивали. Интервью было поставлено с ног на голову. В нем нет ни одного правдивого слова, все вранье», — добавил Агаларов.

В агитационном ролике в поддержку Хиллари Клинтон говорится, что главным недостатком соперника бывшей первой леди Америки Дональда Трампа является его «связь с Россией». В качестве одного из доказательств в видеозаписи появляется не бизнесмен Арас Агаларов, а певец Лев Лещенко.