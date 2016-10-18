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Хиллари Клинтон заподозрили в краже мебели с места работы

19:32 18.10.2016
Хиллари Клинтон. Фото с сайта wikimedia.org
Хиллари Клинтон. Фото с сайта wikimedia.org
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон могла присвоить мебель из здания Госдепартамента, когда занимала пост главы ведомства. Об этом ФБР рассказал один из ее охранников, сообщает издание The New York Post.

По его словам, в начале своего пребывания в должности госсекретаря Клинтон и ее сотрудники вывозили из здания предметы мебели и лампы. Эти вещи были доставлены в дом политика в Вашингтоне. При этом охранник добавил, что не знает, были ли указанные вещи возвращены на место.

В Госдепартаменте подозрения в адрес Клинтон опровергают. В ведомстве пояснили, что она забирала только принадлежавшие ей вещи.

Ранее СМИ отметили, что американцы начинают терять доверие к выборной системе США и почти половина из них ожидает фальсификаций во время голосования. Поводом для этого послужили неоднократные заявления соперника Клинтон в борьбе за президентское кресло Дональда Трампа о готовящихся нарушениях. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Госдепартамент США, Президентские выборы в США
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