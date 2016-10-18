Сергей Михеев: «Если Клинтон выполнит свои угрозы, то не исключено признание ДНР и ЛНР»

Гибель командира ополчения ДНР заставила ряд аналитиков выступить с мрачными прогнозами

Гибель командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) заставила ряд аналитиков выступить с мрачными прогнозами на развитие ситуации в непризнанных республиках. Эскалация конфликта, которую давно уже предсказывают эксперты, теперь может начаться со дня на день. В этом случае о Минских соглашениях придется забыть окончательно.

Наш постоянных эксперт, политолог Сергей Михеев в эксклюзивном интервью KM.RU высказал свой взгляд на случившееся.

Заявление Захарченко могло быть сделано на эмоциях

Подобные прецеденты уже случались в ЛНР и ДНР, но они не привели ни к началу полномасштабных боевых действий, ни к полному отказу от Минских соглашений. Каких-то шагов в принципе можно ждать только после расследования, установления виновных и их мотивов. До этого момента я не жду резкого изменения обстановки в Донбассе.

Да, Захарчено уже сделал жесткое заявление, однако не исключено, что оно было сделано на эмоциях. Если он все же приведет свои угрозы в исполнение, то это будет означать индивидуальный террор, который тоже не меняет ситуацию в целом в конфликте. Грубо говоря, кто-то конкретный ответит, но вряд ли изменится вся конфигурация проблемы.

В соцсетях начали выдвигать всевозможные версии, в том числе намекают на то, что якобы гибель Моторолы вызвана противостоянием и противоречиями внутри ДНР, но чтобы делать такие предположения, необходимо оперировать точно установленными фактами. Говорить, что внутренних противоречий в ДНР нет совершенно, я не могу; но неужели конфликты столь остры, чтобы довести до убийства Моторолы?.. Я такими сведениями не располагаю.

Все зависит от того, как сложится диалог «Запад-Россия»

Как будет развиваться обстановка в ДНР и ЛНР? Сейчас она законсервирована, и многое зависит от динамики взаимоотношений между Западом и Россией. Отношения между Украиной и Донбассом это же вторичный контур по сравнению с тем, как складывается диалог «Запад-Россия».

Кстати, в случае избрания в США Хиллари Клинтон ситуация может дойти до того, что Москва признает Луганск и Донецк. Конечно, предвыборные обещания и реальные действия – разные вещи, но если Клинтон начнет претворять в жизнь свои кошмарные угрозы, то ситуация на Донбассе может обостриться и тогда не исключено и признание республик со стороны России.

Вместе с тем тут есть свое двойное дно. Возникнет вопрос, в каких границах признавать ДНР и ЛНР. Фактические границы и то, как мыслят их в Донецке и Луганске, это не одно и то же.

Лично на мой взгляд, сейчас ДНР и ЛНР находятся в ущербных границах. Если бы границы охватывали полностью Донецкую и Луганскую области, то можно было бы еще обсуждать признание, а сейчас я не уверен, стоит ли делать такое признание.

Что касается Киева, то мне кажется, что все последние 2,5 года там идет один сплошной кризис, однако Украина более-менее к нему адаптировалась. Скорее всего и Порошенко дотянет до конца первого президентского срока, это как минимум. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он сможет удержаться, а что будет дальше, сейчас загадывать сложно.

Интервью подготовил Дионис Каптарь