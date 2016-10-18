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Сергей Михеев: «Если Клинтон выполнит свои угрозы, то не исключено признание ДНР и ЛНР»

11:43 18.10.2016 , Сергей Михеев
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Гибель командира ополчения ДНР заставила ряд аналитиков выступить с мрачными прогнозами

Гибель командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) заставила ряд аналитиков выступить с мрачными прогнозами на развитие ситуации в непризнанных республиках. Эскалация конфликта, которую давно уже предсказывают эксперты, теперь может начаться со дня на день. В этом случае о Минских соглашениях придется забыть окончательно.

Наш постоянных эксперт, политолог Сергей Михеев в эксклюзивном интервью KM.RU высказал свой взгляд на случившееся.

Заявление Захарченко могло быть сделано на эмоциях

Подобные прецеденты уже случались в ЛНР и ДНР, но они не привели ни к началу полномасштабных боевых действий, ни к полному отказу от Минских соглашений. Каких-то шагов в принципе можно ждать только после расследования, установления виновных и их мотивов. До этого момента я не жду резкого изменения обстановки в Донбассе.

Да, Захарчено уже сделал жесткое заявление, однако не исключено, что оно было сделано на эмоциях. Если он все же приведет свои угрозы в исполнение, то это будет означать индивидуальный террор, который тоже не меняет ситуацию в целом в конфликте. Грубо говоря, кто-то конкретный ответит, но вряд ли изменится вся конфигурация проблемы.

В соцсетях начали выдвигать всевозможные версии, в том числе намекают на то, что якобы гибель Моторолы вызвана противостоянием и противоречиями внутри ДНР, но чтобы делать такие предположения, необходимо оперировать точно установленными фактами. Говорить, что внутренних противоречий в ДНР нет совершенно, я не могу; но неужели конфликты столь остры, чтобы довести до убийства Моторолы?.. Я такими сведениями не располагаю.

Все зависит от того, как сложится диалог «Запад-Россия»

Как будет развиваться обстановка в ДНР и ЛНР? Сейчас она законсервирована, и многое зависит от динамики взаимоотношений между Западом и Россией. Отношения между Украиной и Донбассом это же вторичный контур по сравнению с тем, как складывается диалог «Запад-Россия».

Кстати, в случае избрания в США Хиллари Клинтон ситуация может дойти до того, что Москва признает Луганск и Донецк. Конечно, предвыборные обещания и реальные действия – разные вещи, но если Клинтон начнет претворять в жизнь свои кошмарные угрозы, то ситуация на Донбассе может обостриться и тогда не исключено и признание республик со стороны России.

Вместе с тем тут есть свое двойное дно. Возникнет вопрос, в каких границах признавать ДНР и ЛНР. Фактические границы и то, как мыслят их в Донецке и Луганске, это не одно и то же.

Лично на мой взгляд, сейчас ДНР и ЛНР находятся в ущербных границах. Если бы границы охватывали полностью Донецкую и Луганскую области, то можно было бы еще обсуждать признание, а сейчас я не уверен, стоит ли делать такое признание.

Что касается Киева, то мне кажется, что все последние 2,5 года там идет один сплошной кризис, однако Украина более-менее к нему адаптировалась. Скорее всего и Порошенко дотянет до конца первого президентского срока, это как минимум. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он сможет удержаться, а что будет дальше, сейчас загадывать сложно.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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18.10.2016, 12:10
тоже-врач

Всем, кто рассуждает о мрачных перспективах противостояния с Западом хочу задать один вопрос: "Какое будущее готовит нам Запад, если его не остановить?" Думаю, мы будем завидовать судьбе американских индейцев. Поэтому любые сценарии борьбы, любые "мрачные перспективы" лучше этого самого будущего. И если в результате терракта в отношении Моторолы эта борьба станет активнее, то это не мрачная перспектива, а заря освобождения.
.
Впрочем, для предателей-компрадоров перспективы мрачные в любом случае. Деньги их Запад отберёт, по обвинениям в коррупции, связям с режимом и т.д. Если кто попытается вернуть средства на Родину, то отоварить резервы и построить заводы в России Запад не позволит. Достаточно вспомнить историю с попыткой покупки Опеля. Да и нечем Западу наши авуары отоваривать. Любой экономист знает, что материальных запасов в любой экономике не более, чем на две недели. Аналогичная ситуация и с выездом на ПМЖ. Наши разоряются не потому, что плохие бизнесмены, а потому что никто не хочет снижать свой уровень потребления, чтобы отоварить нули на их счетах, допустить чужаков в реальный бизнес. Опять же реальный пример - действия США по недопущению перехода Дженерал Моторз в собственность иностранцев. Фирма обанкротилась, деньги у покупателей были, но... Та же история была с Фольксом в 2008-м.
.
Просвет впереди только в прекращении неэквивалентного обмена с Западом и опоре на собственные силы. Плюс, что-то удастся вернуть из резервов, но вряд ли более 10% от вывезенного.
18.10.2016, 11:49
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

А что даст признание ЛНР и ДНР? Сидели, сидят и будут сидеть на шее российских налогоплательщиков!
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