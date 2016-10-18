Украина ввела санкции против российских платежных систем

Украина продлила и расширила действие санкций в отношении РФ, ограничив, в числе прочего, деятельность на ее территории российских платежных систем. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ опубликован на президентском сайте.

В список компаний, чья деятельность на территории Украины ограничена, включены, в числе прочих, платежные системы «Золотая корона», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko. Платежной системой «Колибри» управляет Сбербанк России, а системой Blizko — «Связь-Банк».

Всего в двух приложениях к указу Порошенко упомянуто в общей сложности 271 юридическое лицо. В списках в числе прочих присутствуют как крупные российские компании — например, «Аэрофлот» и «Алмаз-Антей», так и повстанческие батальоны «Смерть» и «Оплот», а также бригада «Призрак».

Украина также продлила и расширила действие санкций в отношении физических лиц. В двух приложениях к указу упоминаются 682 человека, в том числе, граждане России, занимающие госдолжности в Крыму, а также российские военные, которые, по версии украинской стороны, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

Решение о введении санкций было принято 16 сентября 2016 года Советом национальной безопасности Украины. Санкции вводятся сроком на год.

Власти Украины присоединились ко всем санкциям, введенным в отношении России США, Евросоюзом и странами «Большой семерки».

Кроме того, в 2015 году Украина ввела собственные санкции в отношении РФ, запретив, в частности, деятельность на своей территории нескольких десятков российских компаний, закрыв въезд для попавших в «черные списки» граждан РФ, а также запретив импорт некоторых категорий российской продукции. Предыдущий раз санкции расширялись и продлевались в сентябре 2015 года.