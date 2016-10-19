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Совбез ООН заблокировал предложение России по Сирии

19:10 19.10.2016
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Заявление России о поддержке гуманитарной паузы в сирийском Алеппо и необходимости отделения сил оппозиции от террористов было заблокировано в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, передает ТАСС.

«Некоторые из наших друзей вновь показали свое истинное лицо», - сказал он. Дипломат пояснил, что правом вето воспользовались Великобритания, США и Франция. Кроме того, к ним присоединилась Украина.

«Они не знают, чего хотят на самом деле, им невозможно угодить», - заявил Чуркин. По словам Чуркина, ему не известно, что именно в российском предложении не понравилось указанным членам Совбеза.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о прекращении авиаударов по Алеппо. Это необходимо для проведения гуманитарной паузы, которая запланирована на 20 октября. Ее цель – позволить покинуть город мирным жителям и решившим сложить оружие боевикам.
 

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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