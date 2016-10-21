«Русским лучше жить в России»

Жизнь в Дании глазами россиянки:для того, чтобы понять датчанина, нужно родиться в Дании

Попала я в Данию из-за работы мужа: в какой-то момент встал вопрос, где нам лучше будет жить — в Дании или в России, — и я, не сомневаясь, решила — в Дании. Приехала я в Копенгаген в лучшее время — весной, когда здесь все утопает в цветах, поэтому первые пару месяцев я не замечала окружающей действительности. А потом началось.

Бросилась в глаза тотальная нечистоплотность. Люди повсюду ходят в грязной, мятой, рваной одежде. Женщины совершенно не следят за собой.

Типичная датчанка выглядит примерно так: нечесаные волосы, собранные в небрежный пучок, черный балахон, поверх него не то шарф, не то платок, черные колготы и цветные кроссовки.

Дети выглядят еще более удручающе — здесь абсолютно не принято тратиться на детей, детям чаще всего покупают использованные вещи, мебель и игрушки. Иностранцев выделить из толпы очень легко — по опрятной одежде не черного цвета.

У датчан принято сидеть прямо на асфальте или траве, они совершенно не заботятся, что могут испачкаться или простудиться. Нередкое явление — босые дети. Наши соседи по дому привыкли ходить в носках на задний двор — выкидывать мусор, — а потом идти домой отдыхать на диване, и неважно, что только что прошел дождь. Однажды, возвращаясь с дочкой после прогулки, я заметила, что сосед стоял во дворе в носках и укачивал коляску с малышкой. На улице было не более 7°C.

Продукты едят сразу после покупки в магазине. Овощи, фрукты и зелень мыть не принято, я неоднократно видела, как датчане ели морковь прямо с кожурой. Запросто можно увидеть, как на пикнике в парке датчане кладут еду прямо на траву.

Нечистоплотность привела к тому, что многие датчане обзавелись вшами, причем они этого не стесняются и спокойно могут пойти в парикмахерскую или половить последних у ребенка на виду у всех. В автобусах можно встретить объявление «Осторожно, у нас вши!».

Они помешаны на всем экологическом — на многих продуктах стоит маркировка «эко», при том, что они так же, как и остальные, упакованы в пластик. «Эко» могут быть не только продукты и одежда, услуги — тоже: как-то я видела парикмахерскую с маркировкой «эко».

Особенно пугающе выглядят детские сады, вернее, места, где дети проводят время, потому как с нашим детским садом это не имеет ничего общего. Огороженной выделенной территории, за очень редким исключением, попросту нет, а есть помещение, куда родители приводят детей, там они играют, и если хотят — отдыхают на матах (кроваток и дневного сна не бывает). На прогулки детей водят или возят на общественном транспорте по всему городу на разные общественные площадки, кормят сухим пайком «бутерброд, банан, яйцо», пить дают сырую воду, набранную тут же на площадке в туалете. Кормят на лавках со столами, которые расположены на площадке, еду кладут прямо на стол, и неважно, что до этого там прыгали вороны.

Детям дозволено все — можно пить из лужи, можно валяться в грязи, лить ее себе на голову, бегать в носках или босиком, снимать одежду, даже если на дворе зима, или вообще бегать голышом.

Речи о том, чтобы протереть руки перед едой, вообще не идет. Воспитатели следуют единственному правилу «Нельзя кричать на детей и физически наказывать», здесь это запрещено законом, а все остальное — пожалуйста.

Местная медицина — это отдельная тема. Здесь занимаются пациентом, когда случай действительно серьезный, во всех остальных самый популярный ответ — «Понаблюдайте или примите панадол». Медицина в Дании бесплатна, но чтобы получить лечение, надо постараться: прежде чем попасть к большинству узких специалистов, нужно добиться одобрения семейного врача, и только после этого встать в очередь ожидания, которая может длиться по несколько месяцев. Частные клиники существуют, но их мало и цены чудовищно высоки: например, разовое посещение дерматолога стоит в переводе на наши деньги около 20 тыс. руб.

«Скорую» вызвать невозможно, должен, видимо, быть какой-то экстраординарный случай, но если у маленького ребенка температура около 40, «скорая» не приедет.

Вообще над детьми тут никто не трясется — работает принцип естественного отбора, дети летом без панамок, зимой без шапок, одеты не по сезону, всегда грязные, сопливые, часто с аллергической сыпью, у многих детей плоскостопие, но датчане не обращают на это никакого внимания, сажают младенца голой попой в грязную лужу и умиляются.

Что в Дании приятно, так это отношение работодателей к сотрудникам: можно корректировать рабочий график, уходить в течение рабочего дня по личным делам, например сходить побегать в парке. Большинство датчан заканчивают рабочий день в 16.00. Датчане помешаны на спорте, перемещаются на велосипедах, любят пробежки, поэтому практически все — стройные и подтянутые. Очень большой средний класс, все живут примерно одинаково с равными доходами, здесь не принято кичиться, датчане стремятся быть как все. Очень импонирует страсть датчан к цветам: с приходом теплых весенних деньков они распускаются везде, на любом клочке земли, а летом и осенью радуют глаз розы, сразу вспоминается Андерсен и его Кай и Герда. Травка везде аккуратно пострижена. И воздух — чистый, поскольку машин не очень много, и все время дует ветер с моря.

По нашим меркам зарплаты здесь высокие, но и налоги большие, они составляют 27–60% от заработной платы в зависимости от ситуации. У среднестатистического датчанина есть: велосипед, самая необходимая мебель и посуда из ИКЕА, минимальный набор одежды из H&M и съемная квартира либо ипотека на 20–30 лет. Цены на аренду жилья очень высокие: квартира площадью 54 кв. м в старом доме, в 4 км от центра города вместе с коммунальными платежами обходится в 70 тыс. руб. ежемесячно, стоимость подобной квартиры — около 15 млн руб. Цены на продукты выглядят примерно так: на овощи и молочные продукты сопоставимы с нашими, на фрукты, хлеб, бакалею и мясо — выше.

Прочие товары и услуги гораздо дороже: к примеру, самая простая мужская стрижка под машинку в лучшем случае обойдется в 1500 руб., при этом сервис будет просто отвратительный.

Очень дорого обходятся услуги стоматолога: на простое лечение одного зуба может уйти около 60 тыс. руб.

Пенсии здесь высокие, поэтому лучше всего себя чувствуют пенсионеры. Они могут позволить себе пару месяцев в году пожить на Средиземном море, активно путешествуют, ходят в бары и рестораны и прилично одеваются. Тем не менее можно увидеть, как прилично одетые ухоженные пенсионеры, сидя на остановке в ожидании автобуса, заглядывают в мусорный бак в поисках алюминиевой баночки, чтобы потом сдать ее в приемник за 10 руб.

Отношение к русским — неоднозначное, но скорее негативное, чем позитивное.

Думаю, что виной тому СМИ, в автобусах транслируются ролики про Россию с негативным подтекстом.

Я пыталась подружиться с соседями, но они не шли на контакт, предпочитая дружить между собой. Менталитет датчан вообще сильно отличается от нашего, понять их невозможно, нужно родиться и вырасти здесь, чтобы мыслить аналогичными категориями.

Прожив в Дании пять лет, я для себя сделала однозначный вывод — русским лучше жить в России, любить и ценить то, что есть.

Автор: Татьяна Лукашенко