Телезрители присудили победу Клинтон в финальных дебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, одержала победу на теледебатах в Лас-Вегасе. По данным CNN за четверг, 20 октября, за экс-госсекретаря проголосовало 52% респондентов.

Республиканцу Дональду Трампу свой голос отдали 39% телезрителей. Исследование проводилось телеканалом совместно с Opinion Research Corporation. После предыдущих двух раундов дебатов большинство зрителей также посчитало, что позиции Клинтон более выигрышные, нежели у Трампа. Перед их началом голосования оба оппонента вновь не пожали друг другу руки, как это было и на прошлом поединке.

В предыдущем голосовании, которое состоялось 27 сентября, 62% опрошенных посчитали, что в дебатах победила Клинтон. За победу Трампа свой голос отдали 26% опрошенных. Среди голосовавшей аудитории сторонников Демократической партии насчитывался 41% респондентов, Республиканской — 26%. Остальные зрители не стали относить себя ни к одной из партий. Основная борьба развернулась за голоса неопределившихся избирателей.

Президентские выборы США пройдут 8 ноября.