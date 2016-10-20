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Телезрители присудили победу Клинтон в финальных дебатах

10:57 20.10.2016
Хиллари Клинтон. Фото с сайта defense.gov
Хиллари Клинтон. Фото с сайта defense.gov
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, одержала победу на теледебатах в Лас-Вегасе. По данным CNN за четверг, 20 октября, за экс-госсекретаря проголосовало 52% респондентов.

Республиканцу Дональду Трампу свой голос отдали 39% телезрителей. Исследование проводилось телеканалом совместно с Opinion Research Corporation. После предыдущих двух раундов дебатов большинство зрителей также посчитало, что позиции Клинтон более выигрышные, нежели у Трампа. Перед их началом голосования оба оппонента вновь не пожали друг другу руки, как это было и на прошлом поединке.

В предыдущем голосовании, которое состоялось 27 сентября, 62% опрошенных посчитали, что в дебатах победила Клинтон. За победу Трампа свой голос отдали 26% опрошенных. Среди голосовавшей аудитории сторонников Демократической партии насчитывался 41% респондентов, Республиканской — 26%. Остальные зрители не стали относить себя ни к одной из партий. Основная борьба развернулась за голоса неопределившихся избирателей.

Президентские выборы США пройдут 8 ноября.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 13:06
грек

Клинтон для России,лишняя и не предсказемая головная боль.............
20.10.2016, 13:00
Атлант

После этого они говорят что путин долго во власти сами сменяют друг друга как прям бурбоны какие то
20.10.2016, 12:39
Совершенно верно.

Другие американские СМИ отдают победу Трампу.
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