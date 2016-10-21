Киев атаковал День Победы

Верховная Рада обвинила свою бывшую страну в развязывании Второй мировой

Поднаторев в историческом шулерстве за годы «майданной самостийности», украинские власти продолжают переписывать наше общее героическое прошлое по собственному сценарию. Они уже объявили убийц женщин и детей из ОУН-УПА * борцами за независимость. Снесли десятки памятников советским воинам-освободителям. Запретили 9 мая отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. А теперь еще решили возложить на нашу страну и ответственность за само начало Второй мировой.

Речь идет о документе, одобренном 20 октября Верховной Радой. В нем утверждается, что пакт Риббентропа-Молотова, заключенный Советским Союзом и Германией, «привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны», а затем — к «оккупации Польши Германией и Советским Союзом» и к «советской оккупации» Литвы, Латвии и Эстонии и к массовым репрессиям.

Упомянуты в декларации и ялтинские соглашения 1945 года между СССР, США и Великобританией. В трактовке украинских депутатов, принятые тогда решения «начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека».

Если верить спикеру Рады Андрею Парубию, аналогичный документ в ближайшее время должны принять также польский Сейм, а чуть позже — и парламент Литвы. Однако каких-то официальных заявлений на этот счет со стороны Варшавы и Вильнюса пока не поступало.

Кстати сказать, именно Парубий, как пишут «Известия», первым в начале недели анонсировал появление соответствующего украино-польско-литовского совместного заявления. Правда, в его интерпретации вина за трагические события, произошедшие на территории этих стран в начале Второй мировой, возлагалась на «тандем» Третьего Рейха с … Российской империей. Что с исторической точки зрения выглядит, по меньшей мере, странно, учитывая, что к тому времени Российская империя, как таковая, не существовала уже лет двадцать.

Прокомментировать совместное творчество на исторической ниве «главных друзей» России мы попросили члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько:

— За этим, вероятно, стоит большое количество исторических открытий, неизвестные документы. Или кружок «гениальных ученых», среди которых, наверное, и сам Парубий. Но если серьезно, то, безусловно, теперь можно с полной уверенностью говорить, что в украинском и в польском националистическом дискурсе главной составляющей является именно русофобия. Не ненависть даже к советскому периоду, из-за чего по всей Украине рушат памятники Ленину и другим коммунистическим деятелям. Теперь совершенно откровенно они говорят, что во всем виновата, на самом деле, Российская империя.

— Парубий, во всяком случае, заявлял недавно, что это Российская империя начала Вторую мировую…

— Но Российская империя уж никак не могла быть виноватой ни в «голодоморе» 32−33-го годов, ни в каких-то других бедах, которые относятся к советскому периоду. Потому что те люди, которые управляли Советским Союзом тогда, они как раз и выступали в качестве разрушителей Российской империи. Вместе, кстати, с польскими и украинскими националистами.

Так что в данном случае можно сказать, что русофобия теперь не маскируется, она предстала во всей своей обнаженной, уродливой красе. А дело в том, что и на Украине, и в Польше — на Украине все-таки в больше степени — происходит формирование новой исторической национальной идентичности. Естественно на новой исторической памяти. И эта историческая память полностью исключает все позитивное, хорошее, что было в Российской империи.

Проще говоря, она строится на ненависти ко всему общерусскому. Потому что разделять нашу культуру, наш народ, даже наши языки, по большому счету, невозможно.

— Поляки сюда явно не вписываются.

— Действительно, полякам не нужно доказывать, что они не являются русскими. Но для их менталитета русофобия была характерна всегда. Это следствие неудавшегося строительства Польской империи, которая должна была простираться от Балтийского моря до Черного. И, соответственно, от западных окраин Польши (в то время, правда, они были несколько восточнее) где-нибудь хотя бы до Смоленска. То есть, у поляков русофобия хоть в какой-то степени является следствием исторических поражений.

Для украинских националистов русофобия является определенным инструментом для формирования собственной новой идентичности.

Украинские националисты постоянно доказывают себе и окружающим, что они не русские. И что у них нет ничего общего с нами ни в исторических корнях, ни в филологии, ни в культуре — вообще, ни в чем. Именно поэтому столь много новшеств на Украине носит не рациональный, а человеческий характер.

— Поясните?

— Они, например, сейчас меняют военную форму, несмотря на острый дефицит бюджета. Отказываются от того, что напрямую влияет на экономику в условиях нынешнего кризисного времени — от платежных систем, благодаря которым украинские мигранты переводят из России деньги к себе на родину. А это более миллиарда долларов ежегодно.

Поэтому сейчас можно уже четко говорить, что русофобия там становится авангардом политики. И что эта русофобия уже не скрывается в своей ненависти именно к общим русским корням, к русскому наследию, к русскому государству, к русскому народу. Но, прежде всего, к русскости в самих себе. Российский режиссер Алексей Денисов, к слову, создал фильм, который очень четко отражает своим названием то, что происходит на Украине — «Убить русского в себе».

— Литовский парламентарий, экс-министр иностранных дел Литвы Повилас Гилис выступил резко против инициативы Парубия. По его мнению, она лишь обостряет и так непростую международную ситуацию. А поляки, думаете, поддержат?

— Если решение там будут принимать люди, нацеленные, прежде всего, против России, то Варшава и может пойти на эту сделку с Киевом. Хотя, безусловно, обвинять Российскую империю в том, что украинские националисты устроили полякам на Волыни геноцид во время Второй мировой войны, это абсолютный, ничем не прикрытый бред. Однако ради политических целей, ради борьбы с Россией политики и в Польше, и в Литве могут на это пойти, несмотря на всю абсурдность такого рода заявления.

Но вспомним, например, Арсения Яценюка, который говорил, что украинцы и немцы противостояли советской агрессии. Это был бред в квадрате. Но, тем не менее, он же не вызвал какого-то дикого шквала критики в Европе. Ему это простили. Почему? Потому что направлено против нашей страны.

Почему в Латвии каждый год маршируют легионеры СС? Потому что им это прощают ради ненависти к России. Хотя в других странах Европы — скажем, в Бельгии или во Франции — подобного рода поведение было бы немедленно наказано не то что всеобщим остракизмом, но и очень длительным тюремным заключением.

К сожалению, очень многие негативные явления нынешней действительности обусловлены двойными стандартами Запада. Запад может простить многое, когда ему выгодно. Даже исторический бред.

— Об итогах Нюрнбергского процесса что, все забыли? Какие могут быть сегодня «декларации», если там, в приговоре, все сказано..

— Что вы? Итоги Второй мировой войны как раз очень интересуют Запад. Другое дело, что весь коллективный Запад спит и видит, как бы лишить Россию преимуществ страны-победительницы. Как бы пересмотреть границы и оттеснить подальше. Лишить статуса влиятельного государства. Просто лишить суверенитета и отобрать ресурсы.

Ведь, по большому счету, нынешнее мировое устройство в значительной степени пока еще сохраняет характер именно послевоенного мироустройства, о котором договорились Советский Союз и остальные страны-победительницы. Те границы, то мироустройство, которое мы сейчас наблюдаем — результат Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференций.

И в том числе у России, как у государства-продолжательницы СССР, имеется очень большой нематериальный актив. Это статус морального победителя германского нацизма — человеконенавистнической идеологии. Нас хотят лишить этого статуса. Хотят заставить отказаться от него добровольно.

От нас хотят добиться не только отказа от суверенитета, но и от всего, что составляет наше мировоззрение, наши ценности, наши взгляды, наш образ жизни. Нашу цивилизацию. Ставки очень высоки.

— История, к сожалению, давно превратилась в инструмент политики. И в этом смысле в действиях Рады нет ничего нового, — считает старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, историк Вадим Трухачёв. — Попытки объявить Советский Союз (а теперь уже и Российскую империю) виновником всего и вся предпринимались, как минимум, последние лет двадцать пять. Ну, а Украине все это необходимо для того, чтобы по-новому обозначить себя, свою антироссийскую идентичность.

Но вряд ли их декларация помирит Варшаву и Киев — даже если поляки документ примут в нынешнем виде. Потому что Бандера для поляков никогда не станет борцом за свободу. Он как был убийцей и бандитом, так им и останется.

У нынешней украинской элиты колоссальное раздвоение сознания. Они пытаются совместить несовместимое: с одной стороны, им хочется на Запад. С другой — героизировать бандеровцев. Но здесь придется выбирать. Все равно невозможно войти в Европу, минуя согласие Польши. А чтобы заручиться ее согласием, необходимо убрать Бандеру из пантеона героев.

Как они с этим разберутся, можно только гадать. Но мне кажется — это не удастся.

— Не секрет, что сегодня на Западе модно ругать Россию. Но теперь ее хотят сделать еще и виновницей Второй мировой войны. Удастся?

— Думаю, не удастся. Хотя попыток будет много. А одно способно повлечь за собой другое. В конце концов, может дойти до того, что Германия вдруг захочет снова присоединить к себе Гданьск, Клайпеду и еще много чего. Вся современная европейская система, так или иначе, вытекает из итогов Второй мировой. Только тронь — все посыплется.

* В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их деятельность на территории России запрещена.