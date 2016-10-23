Правительственная армия Сирии начала наступление в Алеппо

Правительственные войска Сирии совместно с отрядами ополчения начали наступление на юге Алеппо. Они намерены отрезать пути снабжения террористов в квартале 1070 и окрестных районах, передает РИА Новости.

Некоторое время назад силовики захватили территорию, на которой расположена часть ПВО и высоту с вышкой мобильной связи. В первые часы наступления им удалось подбить три танка противника.

Террористы обстреливают позиции сирийской армии и ополчения из минометов. Агентство отмечает, что они ведут неприцельный огонь, оп высотам, захваченным правительственными войсками.

Наступление в Алеппо началось через некоторое время после окончания трехдневной гуманитарной паузы. Она была введена для того, чтобы мирные жители и сложившие оружие боевики могли выйти из восточных кварталов города. Однако террористы воспрепятствовали этому.

