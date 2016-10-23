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Правительственная армия Сирии начала наступление в Алеппо

20:13 23.10.2016
Фото с сайта aprpress.com
Фото с сайта aprpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

Правительственные войска Сирии совместно с отрядами ополчения начали наступление на юге Алеппо. Они намерены отрезать пути снабжения террористов в квартале 1070 и окрестных районах, передает РИА Новости.

Некоторое время назад силовики захватили территорию, на которой расположена часть ПВО и высоту с вышкой мобильной связи. В первые часы наступления им удалось подбить три танка противника.

Террористы обстреливают позиции сирийской армии и ополчения из минометов. Агентство отмечает, что они ведут неприцельный огонь, оп высотам, захваченным правительственными войсками.

Наступление в Алеппо началось через некоторое время после окончания трехдневной гуманитарной паузы. Она была введена для того, чтобы мирные жители и сложившие оружие боевики могли выйти из восточных кварталов города. Однако террористы воспрепятствовали этому.
 

Темы: Сирия, Армии иностранных государств, Военные конфликты в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.10.2016, 21:28
полухохол

Про "перемирие" только ленивый на "форуме" не "мучил клаву",нулевые результаты предсказывая для мирных жителей и "плюсы" головорезам(схема старая и "затертая").НО ВОТ ТЕПЕРЬ, НАСТУПИЛ "МОМЕНТ ИСТИННЫ":ПОМОГУТ ВКС ВЗЯТЬ АЛЕППО-ПОНЯТНО, ЗАЧЕМ ПРИШЛИ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ! НЕ ПОМОГУТ ,БУДУТ ПО "ЯЩИКУ"ПРАВДУ НА ВЕСЬ МИР ПОКАЗЫВАТЬ(НЕ ПОНЯТНО ДЛЯ КОГО) И НА КОГО-ТО НАДЕЯТСЯ-НЕ ПОНЯТНО,ДЛЯ ЧЕГО УЖЕ СТОЛЬКО РОССИЯН ГЕРОЙСКИ ПОГИБЛИ!СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО И ЖДЕМ ПОБЕДЫ ВОЮЮЩИХ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО!
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