В убийстве Шеремета заподозрен «Азов»

В Киеве все более реальна версия причастности к преступлению украинских националистов

По прошествии трех месяцев после убийства в Киеве украинского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета виновные по-прежнему не найдены. Однако круг подозреваемых сузился. По мнению правоохранителей, основным мотивом преступления была профессиональная деятельность покойного. Уверенность в этом усилилась после того, как был вскрыт факт прослушки Шеремета, а также его коллег по работе в «Украинской правде». Об этом 22 октября рассказала главный редактор издания Севгиль Мусаева.

«Я передала председателю Национальной полиции найденный конверт от незнакомца, в котором распечатки разговоров сотрудников „УП“. Возможно, это были угрозы. Возможно, этот факт не связан с убийством. Однако мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока следствие не скажет тот же мотив или исполнителя убийства Павла», — сказала Мусаева. При этом информацию о слежке за Шереметом и руководителем издания Алёной Притулой подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах. Редактор сравнила убийство Шеремета с делом журналиста Гонгадзе, которое «изменило ход истории Украины». И выразила удивление равнодушием властей.

Кроме того, Мусаева посетовала, что темпы расследования убийства замедлились. Она уверена, что уголовное дело надо расследовать как террористический акт и упрекнула МВД в том, что поиск «по горячим следам» не принес результата. «Я не знаю, насколько это „горячие следы“ три месяца спустя. И, как правило, если за три месяца нет никаких результатов, то возникают сомнения в составе следственной группы, возможно, стоит её как-то поменять», — добавила она.

Напомним, автомобиль Subaru, за рулем которого находился Шеремет, был взорван 20 июля в центре Киева на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Обращает на себя внимание тот факт, что о пробуксовке следствия заговорили сразу после того, как коллеги Шеремета по «Украинской правде» опубликовали сводную статью «Три месяца без Пал Героича», в которой говорится о возможной причастности к преступлению членов добровольческих батальонов украинских националистов. Причем, «националистическая» версия — единственная из всех подкреплена объективными доказательствами.

Издание собрало всю открытую информацию, в том числе и в реестре судебных решений. Отметим, что и в русском, и в украинском сегментах сайта издания текст статьи доступен только на украинском языке.

По информации «Украинской правды», основой расследования стала информация о звонках с мобильных телефонов, зафиксированных в районе преступления. Следствию удалось получить разрешение суда на изучение 500 номеров, работавших в период с 1 мая по 28 июля 2016 года. После их изучения было выделено три номера, с высокой долей вероятности использовавшиеся при организации убийства. Как сказано в ходатайстве следователя Анджея Подоляка в Печерский райсуд указанные им номера одновременно и недолго работали в зоне проживания и парковки Шеремета. Они были «активны до 20.07.2016 и изменили терминалы (ІМЕІ) в одно время 19.07.2016».

С разрешения суда следствием были установлены базовые станции операторов мобильной связи «Киевстар», «МТС» и Lifecell. Все они относятся к украинской части Донецкой области: проспект Нахимова в Мариуполе и населенные пункты Юрьевка и Урзуф в Мангушском районе указанного региона. Эти адреса указывают на дислокацию добровольческого батальона «Азов», отмечает «Украинская правда».

Особого внимания заслуживает ходатайство о доступе к 41 номеру сотовой связи. В обосновании следователи утверждают, что эти номера принадлежат лицам женского пола, связанным с добровольческим батальоном и, возможно, причастны к убийству.

При этом газета делает оговорку. Сообщает со ссылкой на блог Шеремета, что у него с бойцами батальона «Азов» всегда были «хорошие и даже дружеские отношения». От конкретных выводов о причастности украинских националистов к убийству их коллеги авторы воздерживаются. «Версия о причастности к убийству представителей добровольческих батальонов действительно рассматривается, но речь идет не об «Азове», — цитирует издание близкий к следствию источник.

Что касается возможного заказчика преступления, то сразу несколько крупных бизнесменом и один депутат высказали изданию Страна.ua одну и ту же версию. По их мнению, причиной может быть профессиональная деятельность журналиста, который в своем блоге задевал интересы очень влиятельных людей в сфере бизнеса и государственной власти. В нем, в частности, описывается противостояние «Азова», который подчиняется министру МВД Арсену Авакову, и СБУ по поводу скандального дела о грабеже инкассаторов.

Кроме того, в последнее время Шеремет занимался темой неудачной продажи Одесского припортового завода. Вокруг этой сделки столкнулись интересы бывших соратников Арсения Яценюка и команды Петра Порошенко.

Отметим, что изначально украинские власти демонстрировали полную решимость найти исполнителей и заказчиков убийства Шеремета. Так, президент Порошенко гарантировал главреду «Украинской правды» участие в расследовании специалистов из американского ФБР. Генпрокурор Юрий Луценко обещал сделать все возможное для того, чтобы найти виновных. А глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе назвала расследование смерти Шеремета «делом чести».

Сейчас эти обещания потускнели, а Арсен Аваков и вовсе отказался публично комментировать ход расследования. Известно, что полный доступ к уголовному делу имеют нынче лишь шесть-восемь человек.

Научный сотрудник РАН Юрий Баранчик не удивлен версией следствия о возможной причастности боевиков батальона «Азов» к убийству Павла Шеремета.

— Украина все-таки большая европейская страна — 40 млн жителей там еще осталось. То, что там происходит — это «махновщина». Она была свойственна Украине всегда. Объяснение участия боевиков может быть очень простым. Люди хотели просто заработать.

Это криминальное явление, связанное с менталитетом этих людей. Сейчас они выросли — «Азов» пытается получить политическую «крышу». Причем — не со стороны, а виде собственной политической организации. Идет тот же процесс, что в свое время проходил с Ирландской республиканской армией. Там тоже создали еще и политическое крыло, чтобы быть представленными в легитимном политическом пространстве.

Те, кто стоит за «Азовом» (а это Билецкий который замыкается не только на Авакова) прекрасно понимают, что добровольческие батальоны со временем уйдут. Но и тогда им будет необходимо политическое прикрытие.

- Даже если будет установлено, что исполнители убийства из батальона «Азов» украинскому обществу этого не достаточно. Кто по-вашему мог быть заказчиком преступления и почему?

— Я знал Шеремета. Мы познакомились еще в 1990-е годы. У него были свои ньюансы, конечно. Но некоторые вещи он мог отрабатывать профессионально и честно. Он был без сомнения талантливым и целеустремленным человеком и добивался своего упорно.

С учетом его неплохих отношений с Борисом Немцовым, Шеремет мог воспринять его убийство в Москве близко к сердцу. Находясь на Украине, доказать, что к этому делу причастен Кремль — это было бы венцом его карьеры. Он мог взяться за эту тему. Но если выводы расследования, вдруг привели не туда, куда он думал… Если бы выяснилось, что Немцова убрали украинские спецслужбы — Шеремет поднял бы скандал.