Эрдоган снова ударит нам в спину

В Турции заявили, что готовы поставлять сирийской оппозиции тяжелые вооружения

США изучали возможность передачи оппозиции в Сирии оружия для борьбы с ВКС РФ. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщила The Washington Post.

По данным издания, речь шла о «скорейшей отправке большего количества огневых средств поддерживаемым ЦРУ формированиям», которые «могли бы помочь этим отрядам защищать себя от российской авиации и артиллерии». В частности, план предусматривал отправку «мобильных зенитных установок».

Проект, как следует из публикации, обсуждался на «последних совещаниях у президента США Барака Обамы и его команды по национальной безопасности». И «не утвержденный, но и не отклоненный план остался в состоянии неопределенности», пишет The Washington Post. Данная программа «была центральным элементом стратегии США по оказанию давления на президента Сирии Башара Асада с целью его отставки», однако в администрации «усиливаются сомнения» по поводу возможных результатов ее расширения из-за российских вооруженных сил, действующих на территории Сирии.

По информации газеты, скептицизм по этому поводу выразил госсекретарь США Джон Керри. Он отметил, что «новое вооружение может привести к гибели российских военнослужащих и, в свою очередь, к конфронтации с Москвой». В администрации США пришли также к выводу, что мобильные системы ПВО «трудно было бы утаить от террористических группировок», которые могли бы использовать их и для уничтожения гражданских авиалайнеров.

В итоге «ключевые фигуры в администрации Обамы», отмечается в статье, настояли на том, что первостепенной задачей будет борьба с террористической группировкой «Исламское государство» *, а не с Асадом.

Такое решение подливает масла в конфликт Вашингтона с ключевым участником коалиции во главе с США — Турцией. Поскольку для Анкары задачей № 1 остается как раз борьба с режимом Асада, а вовсе не разгром ИГ. Представитель Турции уже заявил The Washington Post, что Анкара начнет «рассматривать возможности односторонних мер по предоставлению более тяжелых вооружений» поддерживаемым Турцией группировкам в Сирии.

Если Анкара и в самом деле начнет поставки тяжелых вооружений сирийской «умеренной оппозиции», это грозит спутать карты Москве и сорвать наметившееся в последние месяцы турецко-российское сближение. Понятно, против кого в Сирии турецкое оружие будет направлено — против России. А если «оппозиционеры» подобьют наш самолет, отношения Москвы с Анкарой автоматически вернутся на год назад — в период значительного их охлаждения из-за уничтоженного турками близ границы с Сирией нашего фронтового бомбардировщика Су-24М, возвращавшегося с боевого задания.

Что стоит за действиями Анкары, как будут развиваться события на Ближнем Востоке?

— Сообщение The Washington Post о том, что Анкара может начать поставки тяжелых вооружений сирийской оппозиции, является информационным вбросом, — считает директор Исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов. — Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время сделал ряд позитивных жестов в отношении России. В частности, публично заявил, что президент РФ Владимир Путин является его ближайшим другом, с которым он делится мнениями по самым чувствительным политическим вопросам, и что Анкара и Москва координируют действия на сирийском и иракском направлениях.

Неслучайно в СМИ появились сообщения, что Россия и Турция обменялись разведданными по ситуации в Сирии и, возможно, Ираке. Турецкие спецслужбы, напомню, располагают в Ираке очень сильной агентурной сетью. Обмен разведданными говорит о том, что сотрудничество Анкары и Москвы успешно развивается.

Это тем более важно, что сейчас между США и Россией идет дуэль в формате «Мосул-Алеппо». Изначально, до трагедии с российским Су-24М, Турция выступала в качестве главного участника сирийского урегулирования. Потом она была выброшена из этого процесса, и Вашингтон использовал этот фактор для ведения двусторонних переговоров с Москвой по сирийскому урегулированию. Причем, в формате закрытой, засекреченной сделки.

Но теперь диалог по Сирии вновь стал многосторонним. Доказательство тому — переговоры Международной группы поддержки Сирии, в которых участвовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта, Ирака.

Причем, турецкие СМИ откровенно пишут: Анкара смирилась с тем, что Алеппо будет взят, и останется под контролем Дамаска. Это, кстати, предполагает участие Асада в политическом диалоге.

— Почему Анкара идет на конфликт на иракском направлении?

— На этом направлении присутствие России очень формализовано. Здесь, в основном, действует Вашингтон в союзе с Багдадом, а иракцы против участия турок во взятии Мосула. Причем, заметим, и на сирийском, и на иракском направлениях американцы перестали делать ставку на Турцию.

Именно это обстоятельство вынуждает Анкару искать поддержки в Москве, и координировать с Москвой свои действия. Более того, создается впечатление, что уже по многим вопросам тактического характера интересы РФ и Турции начинают совпадать.

Этот тактический российско-турецкий альянс объективно носит антиамериканскую направленность. Отсюда и провокационные вбросы против Турции, которые транслирует The Washington Post.

— Чего добиваются США?

— Сегодня американцы переключили все свое внимание на Мосул. Сирия, по мнению США, важна с точки зрения геополитики, но все же Ирак — важнее. Поскольку речь идет об энергообеспечивающей стране с богатыми запасами углеводородов.

Взять Мосул не так просто. До иракской войны в этом городе проживало более миллиона человек, но и сейчас число жителей переваливает за 600 тысяч. Плюс, в Мосуле сосредоточены 2−3 тысячи боевиков, выбивать которых придется в ходе тяжелых уличных боев.

Между тем, американцы без участия Турции выполнить более-менее серьезную операцию в регионе не в состоянии. Можно, конечно, подключить к штурму Мосула Саудовскую Аравию или Катар. Но это, с точки зрения американцев, не совсем благоприятная перспектива.

Поэтому США стараются вбить клин в российско-турецкие отношения, и снова поставить Турцию в подчиненное положение. США это тем более необходимо, что они не приобрели союзника в лице Ирана, хотя очень на это рассчитывали.

— Турция вполне может пойти на поставки тяжелых вооружений оппозиции в Сирии, поскольку Анкара ведет в регионе свою игру, — отмечает заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков. — США, благодаря наличию значительных экспедиционных сил, для контроля в регионе достаточно иметь свободный доступ к нему. Именно поэтому Вашингтон не устраивает режим Башара Асада. Американцам нужно, чтобы сирийское правительство обеспечивало США, в том числе — американской военной силе, беспрепятственный доступ на территорию Сирии. Но Асад этому препятствует.

А вот туркам для контроля простого доступа в регион недостаточно. Им нужен традиционный контроль, для чего следует закрепиться «на земле», и решить курдской вопрос. В этом направлении их интересы с США существенно расходятся.

Сейчас США хотят сконцентрироваться на борьбе с ИГ по-американски. Это значит, Вашингтону нужно показать свое превосходство в этой борьбе. Направление главного удара выбрано — Мосул. Ссорится с Россией в такой ситуации американцам не с руки. Для этого есть другие игроки, которым это интересно. Именно к ним, на мой взгляд, относится Турция.

— Но Турция всячески дает понять, что сближается с Россией. Зачем туркам ссориться с нами?

— Дружба — дружбой, но Анкаре совершенно не на руку рост российского влияния в регионе. И поставки тяжелых вооружений сирийской оппозиции этот рост как раз подрывают. Причем, надо понимать: Анкара и раньше поставляла «умеренной оппозиции» оружие, но делала это негласно, в небольших масштабах.

Понятно, решения о поставках будет принимать лично Эрдоган, который клялся в дружбе с Путиным. Но игра в рискованные игры — неотъемлемая часть политики турецкого лидера. От нее президент Турции едва ли откажется.

Кроме того, не стоит преувеличивать сближение Анкары и Москвы. Турция — при определенных обстоятельствах — может быть нашим партнером. Но она всегда, при любых обстоятельствах, останется нашим геополитическим соперником. В регионе Большого Ближнего Востока, который включает Черноморский регион, интересы Москвы и Анкары сильно сталкиваются. Именно поэтому двустороннее сотрудничество с турками носит ограниченный характер.

На мой взгляд, Эрдоган именно сейчас может принять решение о поставках оружия оппозиции. Впереди зима — мертвый сезон с точки зрения туризма. Значит, и ущерб от новых российских санкций, если они последуют, в краткосрочной перспективе будет для турецкой экономики минимальным.

Не исключен и другой вариант: Эрдоган будет закулисно шантажировать Москву расширением поставок вооружений оппозиции в Сирии, и требовать большую долю в российско-турецких экономических проектах.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.