«Новая» украинская мультипликация: куда девался «майданный чаёк»

Гиперупоротая укропропаганда для самых маленьких

«И вот всё у них так» — именно эти слова сами срываются с уст при взгляде на «первый украинский мультфильм про УПА».

Что «всё»? «Всё» — это значит «тупая убогость».

Причем даже не знаешь, чего тут больше – тупости или убогости, ибо что с точки зрения формы, что – содержания, мультфильм производит невероятно кислое впечатление.

Давайте, что ли, глянем, чтобы не было «Пастернака не читал, но осуждаю»:

Начнём с формы. У меня давно таилось подозрение, что вся эта мулька с украинским государственным патриотизмом – просто низкопробная имитация настоящей деятельности.

Первый украинский мультфильм про культовых героев, столпов национальной идентичности, делают какие-то дилетанты, и в итоге получается предсказуемое «лайно» — гордое имя «анимации» к видеоряду покадровых фотографий вряд ли в полной мере применимо.

Ладно, не будем столь категоричны – ведь и «Домовенок Кузя», и «Пластилиновая ворона» тоже снимались похожим образом – но здесь-то фигурки даже не двигаются. Ручки-ножки, мимика – ноль, полная статика. А почему?

А потому что они не пластилиновые – они из полимерной глины, им ручку не поднимешь, улыбку не сделаешь. Почему же из глины, а не из пластилина?! Всё просто: делал их на продажу хендмейкер Богдан Савлюк – мультик снял, а фигурки потом продал, пластилин-то, в отличие от глины, не продашь. Безотходное производство. Поэтому вся анимация свелась к тому, что фигурки дергаются в кадре как на зажеванной пленке старой видеокассеты. Яка страна – такый и мультик.

Еще небольшое примечание: на Прикарпатье говорят совсем не так, как в мультфильме, где звучит «русский украинский» по нормам учебников УССР. Но если бы гуцулы говорили как гуцулы, то ни единого слова было бы не понять. Поэтому реалистичностью пришлось пожертвовать ради доступности.

Но убогость визуальная не идёт ни в какое сравнение с той феерической тупостью, переходящей в кафиканский абсурд, которая составляет идею «шедевра».

Держитесь крепче!

Итак, злые москали пробрались в Карпаты, чтобы… чтобы… нет, не могу, смех душит!.. чтобы

УКРАСТЬ ЛЕС!!!

Приехали москали из сибирской тайги да мордовских лесов красть украинские смереки. От так от! Своего леса нету, весь на лесоповале уже вырубили — вот, проклятые захватчики, на украинский позарились. Чего еще России не хватает? Нефти? Газа? Снега?..

«Страхов не было, но просто хотелось проиллюстрировать важные исторические события и наболевшую вырубку леса. Я сам живу в Ивано-Франковске и каждый день вижу по три эшелона поездов, загруженных молодым украинским лесом. Выезжает вон из страны, разворовывают. Да и нет у нас почти совсем украинских аутентичных мультиков. Захотелось своего, колоритного» — рассказывает создатель.

Что ж, с колоритностью всё получилось… но куда же выезжают эти самые эшелоны с украинским лесом?

А вот куда (спойлер: не в Московию): «Чтобы получить 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, Украина должна отменить мораторий на экспорт леса и урегулировать вопрос социальной помощи внутренним переселенцам. Об этом на первой пресс-конференции в Киеве заявил новый глава представительства ЕС в Украине, посол Хюг Мингарелли. «Мы уже предоставили Украине первый транш в размере 600 млн евро и ожидаем второй транш в 600 млн евро. Для этого Украине нужно отменить запрет на экспорт леса»».

Есть логика женская, а есть – свидомая: ЕС платит за вырубку карпатских лесов, а виноваты москали. Кто же еще? Москали виноваты всегда и во всём – и тут это возведено уже в какую-то кубическую степень.

Но не просто москали – а конкретно Путин. Путин лично возглавляет отряд советских солдат, которых спаивают водкой героические бойцы УПА (ей-Богу, хоть бы постеснялись так позорить своих «героев», могущих победить кого-то только путём спаивания).

Не так давно в сети ходила шутка про «Путин – бог хохлов», так всё странным образом сбывается: ну в самом же деле, бог – неподвластный времени и пространству! Какой-то Дункан Мак-Лауд, путешествующий сквозь века, и везде нагибающий бедных укронациков.

Что будет дальше, следуя этой логике: Бандера учит питекантропов добывать огонь? Шухевич бьется с Захарченко в битве при Гастингсе? Петлюра убивает Пушкина на дуэли? Грушевский пишет Библию?.. Непременно нужно свидомитам создать такой сериал: «Укропы против москалей: битва за гранью времён». И пускай там казак Мамай побеждает Кутузова.

Закончить можно только одним финалом, который универсально подходит к итогам любого украинского начинания (осторожно, имеется лексика 18+)