США извинились перед Минобороны РФ за опасное сближение в небе над Сирией

ВКС России оперативно потребовали от США разъяснений по инциденту 17 октября в небе Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, экипаж американского самолета AWACS 17 октября в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому Су-35 недалеко от сирийского города Дэйр-эз-Зор, сообщает РИА Новости.

"После сближения E-3 AWACS с российским истребителем командование ВКС России на авиабазе Хмеймим оперативно связалось с американскими коллегами и потребовало разъяснений по данному инциденту", — сказал Конашенков.

Он отметил, что представители командования ВВС США "принесли извинения за инцидент и пообещали провести соответствующую работу с летчиками для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем".

"Данный факт доказал, что между российскими и американскими летчиками в Сирии налажено достаточно эффективное взаимодействие, позволяющее избегать подобных инцидентов в будущем", — сказал Конашенков.

Вместе с тем он отметил, что в Минобороны удивлены попытками американского военного командования переложить ответственность за этот инцидент на ВКС России.