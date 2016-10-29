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США извинились перед Минобороны РФ за опасное сближение в небе над Сирией

17:00 29.10.2016
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

 ВКС России оперативно потребовали от США разъяснений по инциденту 17 октября в небе Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, экипаж американского самолета AWACS 17 октября в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому Су-35 недалеко от сирийского города Дэйр-эз-Зор, сообщает РИА Новости.

"После сближения E-3 AWACS с российским истребителем командование ВКС России на авиабазе Хмеймим оперативно связалось с американскими коллегами и потребовало разъяснений по данному инциденту", — сказал Конашенков.

Он отметил, что представители командования ВВС США "принесли извинения за инцидент и пообещали провести соответствующую работу с летчиками для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем".

"Данный факт доказал, что между российскими и американскими летчиками в Сирии налажено достаточно эффективное взаимодействие, позволяющее избегать подобных инцидентов в будущем", — сказал Конашенков.

Вместе с тем он отметил, что в Минобороны удивлены попытками американского военного командования переложить ответственность за этот инцидент на ВКС России.

Темы: Россия, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.10.2016, 19:01
Все с точностью до наоборот

Вот такие полудетские понты и сделали сегодня нашу Россию полуизолированным государством. Небось США никто не посмел выгнать из СПЧ, как это бесцеремонно сделали с Россией вчера.
Не нужно быть особо подкованным, чтобы понимать, что инфа с желтых сайтов про то, что США якобы создали ИГИЛ, не имеет ни малейших оснований. Так, некое мнение, ничем не подкрепленное.
Что касается пребывания в Сирии, то США ответило на просьбу сирийского народа, озвученную целым рядом сирийских организаций оппозиционеров плюс четырьмя миллионами беженцев, которые спасаются от Асада в странах его противников - Турции и Иордании. Причем, в отличие от России, США воюет там не в одиночку ( у России плюс террористы Хезбаллы и иранские стражи революции), а в составе международной коалиции, включающей почти тридцать стран.
29.10.2016, 18:12
А кто просил США,участвовать на территории Сирии в

анти террористической акции.Что они себе позволяют.Сами создали этот пресловутый ИГИЛ,а теперь хотят выйти из игры не запятнанными.Россия не банановая республика,а Великая страна.Напичканная самым превосходным оружием,которому нет равных в мире.Эти штатовские понты,о их превосходстве,уже порядком надоели.Вон КНДР пригрозила превентивный ядерным ударом по США,и те сразу утухли.Корчат из себя полу богов,обсосня долбанная,а на самом деле одни понты.Аферисты мирового масштаба лунаходные вы наши.
29.10.2016, 17:45
Остолоп

"экипаж американского самолета AWACS 17 октября в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому Су-35"
Так быстро летает Авакс, что догоняет наш истребитель?

"потребовали от США разъяснений по инциденту 17 октября в небе Сирии"
А крику то было: "С-300, С-400...". Как летали пиндосики над Сирией, так и летают. И болт они положили на наши зенитные установки. А что по этому поводу думает товарищ Жуков?
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